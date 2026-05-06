Matura 2026 z angielskiego - przecieki. Sprawdź, co będzie w arkuszu

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Arkusz ma bardzo przewidywalną konstrukcję, która od kilku lat praktycznie się nie zmienia. Matura sprawdza trzy kluczowe umiejętności:

słuchanie (zadania 1–3),

czytanie i znajomość środków językowych (zadania 4–11),

pisanie (zadanie 12).

Aby zdać maturę z angielskiego, trzeba zdobyć minimum 30 procent punktów. To próg obowiązkowy, niezależnie od formuły egzaminu.

Matura z angielskiego 2026 - to będzie na 100%

Choć wielu maturzystów liczy na niespodzianki, eksperci są zgodni i mówią o tym, że arkusz z angielskiego jest jednym z najbardziej powtarzalnych. Co niemal na pewno się pojawi?

Słuchanie na start – nagrania odtwarzane dwukrotnie, zadania typu prawda–fałsz i wybór odpowiedzi.

Zadanie z nagłówkami – klasyczne dopasowywanie tytułów do akapitów tekstu.

Uzupełnianie luk – w zdaniach i krótkich tekstach, często z ograniczeniem liczby słów.

Transformacje zdań – czyli parafraza z użyciem maksymalnie kilku wyrazów.

Wypowiedź pisemna – 80–130 słów, wysoko punktowana.

W ostatnich latach na końcu arkusza pojawiały się m.in.:

e-mail,

wpis na blogu,

post na forum internetowym.

Matura z angielskiego 2026 - przecieki

Jak co roku, w mediach społecznościowych, szczególnie na platformie X, pojawiają się zdjęcia i wpisy rzekomo pokazujące arkusz CKE z matury 2026 z języka angielskiego. Problem w tym, że zdecydowana większość takich przecieków to fake’i i stare arkusze, przerobione zdjęcia albo zwykłe prowokacje. CKE podkreśla, że arkusze są tajne aż do momentu rozpoczęcia egzaminu. Gdyby doszło do ich ujawnienia wcześniej, egzamin musiałby zostać unieważniony.

Dlatego śledzenie sensacyjnych doniesień zwykle bardziej szkodzi, niż pomaga.

Matura 2026 z angielskiego - pewniaki maturalne

Co warto powtórzyć tuż przed egzaminem? Jeśli chcesz przygotować się pod arkusz, skup się na podstawach, bo to one wracają co roku:

czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple,

gerund i infinitive,

przedimki (a, an, the),

zaimki nieokreślone (someone, anything, nobody),

stopniowanie przymiotników,

zwroty grzecznościowe i schematy wypowiedzi pisemnej,

słownictwo z działów: człowiek, zdrowie, sport, podróże, wakacje, praca, szkoła, kultura, zakupy, technologia.

Nauczyciele od lat powtarzają, by nie tłumaczyc zdań z polskiego w głowie. Lepiej użyć prostszego angielskiego, ale poprawnie.