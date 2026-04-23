Matura 2026 z historii. O której godzinie startuje i ile potrwa egzamin?

Najważniejsze wytyczne dotyczące matury z historii w 2026 roku
- test odbędzie się 18 maja 2026 roku
- rozwiązywanie zadań wystartuje punktualnie o 9:00
- weryfikacja wiedzy odbywa się wyłącznie na poziomie rozszerzonym
- czas na napisanie to równe 180 minut (trzy godziny)
- jest to test dodatkowy, z którego mogą zrezygnować osoby niezainteresowane tym kierunkiem
Poranna sesja CKE. O której godzinie wystartuje matura z historii?
W 2026 roku egzamin dojrzałości z historii rozpocznie się z samego rana. Maturzyści otworzą swoje arkusze punktualnie o godzinie 9:00, co oznacza, że przedmiot ten został przypisany do pierwszej tury egzaminacyjnej w danym dniu.
Ile minut mają maturzyści na napisanie egzaminu z historii?
Zgodnie z zasadami formuły 2023, na rozwiązanie wszystkich zadań z historii przewidziano równe 180 minut, co przekłada się na trzy godziny zegarowe. Taki limit obowiązuje w przypadku większości przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Należy jednak mieć na uwadze, że istnieją szczególne sytuacje pozwalające na wydłużenie tego czasu. Dotyczy to przede wszystkim uczniów, którzy posiadają zaświadczenia o konieczności dostosowania warunków egzaminacyjnych do ich indywidualnych potrzeb.
Struktura egzaminu. Co kryje w sobie arkusz CKE z historii?
Matura weryfikująca znajomość dziejów posiada z góry narzuconą formę i ma za zadanie przetestować różnorodne kompetencje abiturientów:
- w teście pojawiają się zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte
- zakres materiału dotyczy wszystkich epok historycznych
- od uczniów wymaga się dogłębnej analizy tekstów źródłowych, ich właściwej interpretacji oraz formułowania trafnych argumentów
Kluczowe dane dotyczące budowy samego arkusza egzaminacyjnego prezentują się następująco:
- maksymalny wynik możliwy do osiągnięcia wynosi 60 punktów
- całość składa się z około 29 do 36 różnorodnych zadań
- jeden z punktów to rozbudowana forma pisemna, w której należy użyć co najmniej 300 słów
To właśnie dłuższa wypowiedź pisemna przynosi zdającym największe korzyści. Za perfekcyjnie napisane wypracowanie można zgarnąć maksymalnie 15 punktów.
Przedmioty do wyboru. Czy zdawanie historii na maturze jest obowiązkowe?
Odpowiedź brzmi nie. Znajomość procesów historycznych weryfikowana jest wyłącznie w ramach przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym.
Każda osoba przystępująca do egzaminu dojrzałości musi spełnić konkretne wymogi:
- zaliczyć testy z przedmiotów podstawowych (między innymi z języka polskiego oraz matematyki)
- zdecydować się na napisanie przynajmniej jednego testu na poziomie rozszerzonym – i to właśnie w tym miejscu abiturienci bardzo często stawiają na historię
Jakie kompetencje weryfikuje matura z historii?
Wbrew obiegowej opinii, pomyślne zdanie tego egzaminu nie opiera się tylko na mechanicznym wkuwaniu dat i wydarzeń. Centralna Komisja Egzaminacyjna skupia się na sprawdzeniu szerszych umiejętności:
- właściwego odczytywania i interpretowania materiałów źródłowych
- zdolności do budowania logicznej argumentacji
- kreowania sensownej, wielowątkowej narracji o przeszłości
- wyłapywania i rozumienia powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy procesami
Dokładny termin. Kiedy maturzyści napiszą egzamin z historii w 2026 roku?
Zmagania z arkuszem z tego przedmiotu zostały wyznaczone na:
- poniedziałek, 18 maja 2026 roku o godzinie 9:00
Termin ten wypada dokładnie w połowie głównego maratonu maturalnego. Przypomnijmy, że sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja.
Podsumowując, rozszerzona matura z historii to wyzwanie trwające trzy godziny, rozpoczynające się o poranku. Wymusza ona na uczniach nie tylko biegłości w faktach, ale przede wszystkim zdolności analitycznych. Wybór tego przedmiotu jest często decydującym krokiem dla osób planujących kontynuację nauki na kierunkach humanistycznych.