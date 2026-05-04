Matura 2026 z matematyki. Podlasie nie zawiodło? Pewniaki i przecieki 5.05.2026

Jacek Chlewicki
2026-05-04 22:47

Matura z matematyki 2026 we wtorek 5 maja. W sieci już pojawiają się tzw. „pewniaki” i domniemane przecieki. Choć co roku wzbudzają ogromne emocje wśród maturzystów, oficjalne dokumenty nie pozostawiają złudzeń – arkusz egzaminacyjny obejmuje szeroki zakres materiału i nie da się wskazać konkretnych zadań, które na pewno się pojawią. Wiadomo jednak, czego można się spodziewać.

Matematyka podstawowa matura 2026 - 5.05.2026. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje obowiązkowy dla wszystkich maturzystów i sprawdza realizację pełnej podstawy programowej. W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające samodzielnego rozwiązywania i przedstawienia toku rozumowania. Łącznie zdający rozwiążą od 27 do 39 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 50 punktów, a czas pracy wynosi 180 minut.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje obowiązkowy dla wszystkich maturzystów, dlatego wokół niego co roku pojawiają się spekulacje i rzekome „przecieki”. W praktyce jednak nie ma potwierdzonych informacji o wycieku arkuszy – zadania są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i obejmują szeroki zakres materiału. Arkusz zawsze zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające samodzielnego rozwiązania oraz przedstawienia toku rozumowania, co sprawia, że nie da się przewidzieć konkretnych poleceń, a jedynie typy zadań, które mogą się pojawić.

"Przecieki" dotyczące konkretnych zadań należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ arkusze są przygotowywane i zabezpieczane centralnie. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja o godzinie 9:00. W trakcie egzaminu obowiązkowe jest korzystanie z czarnego długopisu, a dodatkowo można mieć linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz tablice wzorów zapewniane przez szkołę. 

