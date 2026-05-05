Matura angielski 2026. Co będzie na maturze podstawowej z angielskiego? To musisz umieć, żeby zdać

Matura angielski 2026: wymagania i struktura arkusza

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Formule 2023 sprawdza umiejętności na poziomie B1 (oraz B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz na poziomie podstawowym składa się z czterech głównych części. Czas przewidziany na rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 120 minut, a do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów.

Kluczowe jest, aby zapoznać się ze strukturą egzaminu, która obejmuje następujące sekcje.

Rozumienie ze słuchu: zadania zamknięte (np. dobieranie, wielokrotny wybór) oparte na kilkukrotnie odtwarzanych nagraniach.

Rozumienie tekstów pisanych: zadania zamknięte sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji, określania głównej myśli i rozpoznawania kontekstu w różnych tekstach (np. artykułach, ogłoszeniach).

Znajomość środków językowych: zadania zamknięte i otwarte (np. transformacje zdań, minidialogi, tłumaczenia fragmentów zdań), które weryfikują poprawność gramatyczną i leksykalną.

Wypowiedź pisemna: stworzenie krótkiego tekstu użytkowego (np. e-mail, wpis na blogu, post na forum) na podstawie czterech wytycznych.

Co będzie na maturze z angielskiego w 2026 roku? Tematy leksykalne

Odpowiedź na pytanie, co może być na maturze w 2026 roku, znajduje się w podstawie programowej. CKE wymaga od zdających swobodnego poruszania się w 14 konkretnych obszarach tematycznych. Słownictwo z tych działów pojawia się zarówno w nagraniach, tekstach do czytania, jak i w zadaniach gramatycznych. Aby zdać egzamin na poziomie podstawowym, należy opanować leksykę z następujących dziedzin.

Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.

Dom: miejsce zamieszkania, opis pomieszczeń, wyposażenie, wynajem.

Szkoła: przedmioty, oceny, życie szkolne, system edukacji.

Praca: zawody, warunki pracy, poszukiwanie zatrudnienia.

Życie rodzinne i towarzyskie: style życia, konflikty, uroczystości, formy spędzania wolnego czasu.

Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne.

Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, środki płatnicze, reklamacje.

Podróżowanie i turystyka: środki transportu, zakwaterowanie, wycieczki, awarie.

Kultura: dziedziny kultury, twórcy, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Sport: dyscypliny, sprzęt, imprezy sportowe, uprawianie sportu.

Zdrowie: tryb życia, dolegliwości, choroby, pierwsza pomoc.

Nauka i technika: wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Świat przyrody: pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska.

Państwo i społeczeństwo: podstawowe problemy społeczne, urzędy.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądała próbna matura z angielskiego na poziomie podstawowym w 2026 roku

Przewidywania na maturę z angielskiego 2026: gramatyka i wypowiedź pisemna

Analizując arkusze z ubiegłych lat, przewidywania na maturę z angielskiego 2026 jasno wskazują, że kluczem do sukcesu jest opanowanie konkretnych struktur gramatycznych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. W zadaniu polegającym na napisaniu e-maila lub wpisu na blogu (długość od 80 do 130 słów) najważniejsze jest odniesienie się do wszystkich czterech punktów (kropek) z polecenia oraz ich rozwinięcie. Oceniana jest treść, spójność, zakres środków językowych oraz poprawność.

W zakresie gramatyki niezbędne jest poprawne stosowanie następujących konstrukcji.

Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz konstrukcje wyrażające przyszłość (np. 'to be going to').

Czasowniki modalne: m.in. can, could, must, have to, should, might, may.

Tryby warunkowe: zerowy (0), pierwszy (1) i drugi (2) okres warunkowy.

Strona bierna (Passive Voice): w podstawowych czasach (Present Simple, Past Simple, Future Simple).

Mowa zależna (Reported Speech): przekazywanie twierdzeń, pytań i poleceń.

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: poprawne użycie przedimków (a, an, the) oraz określników ilości (much, many, a lot of).

Przymiotniki i przysłówki: stopniowanie regularne i nieregularne.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wyglądała matura z angielskiego na poziomie podstawowym w 2025 roku

