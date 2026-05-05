Matura angielski 2026. Co będzie na maturze podstawowej z angielskiego? To musisz umieć, żeby zdać

Matura angielski 2026: wymagania i struktura arkusza
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w Formule 2023 sprawdza umiejętności na poziomie B1 (oraz B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz na poziomie podstawowym składa się z czterech głównych części. Czas przewidziany na rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 120 minut, a do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów.
Kluczowe jest, aby zapoznać się ze strukturą egzaminu, która obejmuje następujące sekcje.
- Rozumienie ze słuchu: zadania zamknięte (np. dobieranie, wielokrotny wybór) oparte na kilkukrotnie odtwarzanych nagraniach.
- Rozumienie tekstów pisanych: zadania zamknięte sprawdzające umiejętność wyszukiwania informacji, określania głównej myśli i rozpoznawania kontekstu w różnych tekstach (np. artykułach, ogłoszeniach).
- Znajomość środków językowych: zadania zamknięte i otwarte (np. transformacje zdań, minidialogi, tłumaczenia fragmentów zdań), które weryfikują poprawność gramatyczną i leksykalną.
- Wypowiedź pisemna: stworzenie krótkiego tekstu użytkowego (np. e-mail, wpis na blogu, post na forum) na podstawie czterech wytycznych.
Co będzie na maturze z angielskiego w 2026 roku? Tematy leksykalne
Odpowiedź na pytanie, co może być na maturze w 2026 roku, znajduje się w podstawie programowej. CKE wymaga od zdających swobodnego poruszania się w 14 konkretnych obszarach tematycznych. Słownictwo z tych działów pojawia się zarówno w nagraniach, tekstach do czytania, jak i w zadaniach gramatycznych. Aby zdać egzamin na poziomie podstawowym, należy opanować leksykę z następujących dziedzin.
- Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.
- Dom: miejsce zamieszkania, opis pomieszczeń, wyposażenie, wynajem.
- Szkoła: przedmioty, oceny, życie szkolne, system edukacji.
- Praca: zawody, warunki pracy, poszukiwanie zatrudnienia.
- Życie rodzinne i towarzyskie: style życia, konflikty, uroczystości, formy spędzania wolnego czasu.
- Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne.
- Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, środki płatnicze, reklamacje.
- Podróżowanie i turystyka: środki transportu, zakwaterowanie, wycieczki, awarie.
- Kultura: dziedziny kultury, twórcy, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
- Sport: dyscypliny, sprzęt, imprezy sportowe, uprawianie sportu.
- Zdrowie: tryb życia, dolegliwości, choroby, pierwsza pomoc.
- Nauka i technika: wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- Świat przyrody: pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska.
- Państwo i społeczeństwo: podstawowe problemy społeczne, urzędy.
Przewidywania na maturę z angielskiego 2026: gramatyka i wypowiedź pisemna
Analizując arkusze z ubiegłych lat, przewidywania na maturę z angielskiego 2026 jasno wskazują, że kluczem do sukcesu jest opanowanie konkretnych struktur gramatycznych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. W zadaniu polegającym na napisaniu e-maila lub wpisu na blogu (długość od 80 do 130 słów) najważniejsze jest odniesienie się do wszystkich czterech punktów (kropek) z polecenia oraz ich rozwinięcie. Oceniana jest treść, spójność, zakres środków językowych oraz poprawność.
W zakresie gramatyki niezbędne jest poprawne stosowanie następujących konstrukcji.
- Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple oraz konstrukcje wyrażające przyszłość (np. 'to be going to').
- Czasowniki modalne: m.in. can, could, must, have to, should, might, may.
- Tryby warunkowe: zerowy (0), pierwszy (1) i drugi (2) okres warunkowy.
- Strona bierna (Passive Voice): w podstawowych czasach (Present Simple, Past Simple, Future Simple).
- Mowa zależna (Reported Speech): przekazywanie twierdzeń, pytań i poleceń.
- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: poprawne użycie przedimków (a, an, the) oraz określników ilości (much, many, a lot of).
- Przymiotniki i przysłówki: stopniowanie regularne i nieregularne.