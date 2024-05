Matura język polski 2024: Te lektury były na maturze w ostatnich latach! Przekleństwo uczniów dominuje

Matura 2024: Arcybiskup Jędraszewski zwrócił się do uczniów. "Chcecie doznać czułości..."

Matury z polskiego w 2024 roku w nowej formule

W 2023 roku matury z polskiego doczekały się poważnych zmian. Jednak nie dla wszystkich. Niektórzy uczniowie, na przykład ci, którzy skończyli technikum, zdawali maturę po staremu (formuła 2015). Licealiści zdawali maturę 2023 w nowej formule. Różni się ona od starej większą swobodą przy pisaniu rozprawki. Tematy nie ograniczają się do jednej lektury. Dają między innymi możliwość samodzielnego wybrania lektury obowiązkowej, do której uczniowie będą odwoływać się w wypracowaniu.

W 2024 roku również pojawią się dwie formuły matury z polskiego. Warto dokładnie przeczytać tematy z 2023 roku, żeby zorientować się, czym różnią się obie formuły egzaminu i nie dać się zaskoczyć. Lista tematów maturalnych to doskonała podpowiedź. Łatwo dostrzec, że egzaminatorzy mają słabość do czterech książek, „Pana Tadeusza” i „Dziadów (część III i IV)” Adama Mickiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa oraz „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Dalszy ciąg materiału pod galerią!

Oto kompletne lista lektur i tematów maturalnych od 2015 roku.

Matura 2015 - poziom podstawowy

Bolesław Prus „Lalka”. Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Lalki”, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.

Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2015 - poziom rozszerzony

Umberto Eco „Historia piękna”. Określ, jaki problem podejmuje Umberto Eco w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Zygmunt Krasiński „Na Sybir!” Jacek Kaczmarski "Zesłanie studentów". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2016 - poziom podstawowy

Adam Mickiewicz "Dziady cz. IV". Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu „Dziadów cz. IV” Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury.

Zbigniew Herbert "Dałem słowo". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2016 - poziom rozszerzony

Jan Parandowski „Tworzywo literackie”. Określ, jaki problem podejmuje Jan Parandowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury.

Bruno Schulz "Genialna epoka"Tadeusz Konwicki "Bohiń". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2017 - poziom podstawowy

Antoine de Saint-Exupéry "Ziemia, planeta ludzi". Praca - pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Ziemi, planety ludzi” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury.

Kazimierz Wierzyński "Słyszę czas". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2017 - poziom rozszerzony

Wolfgang Kayser „Groteska”. Określ, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Obraz cnoty" Zbigniew Herbert "Pan Cogito o cnocie". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2018 - poziom podstawowy

Bolesław Prus „Lalka”. Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.

Ernest Bryll "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2018 - poziom rozszerzony

Bogdan Zeler "Poezja i filozofia". Określ, jaki problem podejmuje Bogdan Zeler w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Cyprian Kamil Norwid "Nerwy" Józef Czechowicz "Pod dworcem głównym w Warszawie". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2019 - poziom podstawowy

Adam Mickiewicz "Dziady cz. III". Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Dziadów cz. III”, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.

Anna Świrszczyńska "Samotność". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2019 - poziom rozszerzony

Józef Tischner "Filozofia dramatu". Określ, jaki problem podejmuje Józef Tischner w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Kazimiera Zawistowska "Chciałabym, z tobą poszedłszy..."Bolesław Leśmian "Dusza w niebiosach". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2020 - poziom podstawowy

Stanisław Wyspiański "Wesele". Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Wesela”, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.

Anna Kamieńska „Daremne”. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2020 - poziom rozszerzony

Bożena Chrząstowska „Prawda i „zmyślenie” literackie”. Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Jan Kochanowski "Do snu" Zbigniew Herbert "Język snu". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Matura 2021- poziom podstawowy

Bolesław Prus „Lalka”. Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Władysław Stanisław Reymont "Ziemia obiecana". Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Beata Obertyńska "Strych". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Maria Kuncewiczowa "Cudzoziemka". Czy człowiek sam decyduje o swojej przyszłości? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej oraz wybranych tekstów kultury.

Matura 2021- poziom rozszerzony

Jan Błoński "Dramat i przestrzeń". Określ, jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Krzysztof Kamil Baczyński "Labirynt"Wisława Szymborska "Labirynt". Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Matura 2022 - poziom podstawowy

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Maria Dąbrowska "Noce i dnie". Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

Józef Baran "Najkrótsza definicja życia". Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni". Czym dla człowieka może być praca? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentów „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Matura 2022 - poziom rozszerzony

Bogumiła Kaniewska „Doświadczenie historyczne w zapisie literackim". Określ, jaki problem podejmuje Bogumiła Kaniewska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Godzina tworzenia"Tadeusz Różewicz „Próbowałem sobie przypomnieć…” Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Matura 2023 - poziom podstawowy (formuła 2015)

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Ewa Lipska „Mogę”. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2023 - poziom rozszerzony (formuła 2015)

Adam Kulawik „Postać literacka”. Określ, jaki problem podejmuje Adam Kulawik w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.

Julia Hartwig „Drzewo to dom”Jan Kochanowski „Na lipę”. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

Matura 2023 - poziom podstawowy (formuła 2023)

Temat 1.

Człowiek - istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki oraz do wybranych kontekstów.

Temat 2.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Matura 2023 - poziom rozszerzony (formuła 2023)

Temat 1.

Realizm i fantastyka.

Rozważ, jaką funkcję pełni przenikanie się konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze literackim. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innych utworów literackich z dwóch różnych epok i wybranego kontekstu.

Temat 2.

„Doceniamy wielkość dokonań starożytnych intelektualistów i twórców, naśladujemy ich dzieła […], ale starożytnych nie przerośliśmy, przetwarzamy tylko to, co przekazała nam tradycja.” (Maria Wichowa)

Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej. W pracy odwołaj się do „Małej Apokalipsy” Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.