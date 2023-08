Matura poprawkowa 2023: Przecieki z matematyki. To trzeba powtórzyć przed egzaminem

Matura poprawkowa 2023 z matematyki odbędzie się we wtorek (22 sierpnia 2023 r.). Uczniowie, nie zdadzą matury poprawkowej 2023, będą mogli podejść do egzaminu dopiero w terminie majowym w 2024 roku. Warto zatem podjąć rękawice i odpowiednio przygotować się na egzamin poprawkowy z "królowej nauk". Czy można wcześniej liczyć na przecieki? Ten temat wywołuje ogromne emocje przed maturą, egzaminem ósmoklasisty, czy egzaminem zawodowym. Sprawdzamy, czy warto przejrzeć media społecznościowe, w poszukiwaniu przecieków.

Matura poprawkowa 2023: matematyka. Czy są przecieki?

Jeżeli zdecydujecie się na poszukiwanie przecieków z matematyki, to koniecznie zajrzyjcie do naszego materiału, w którym ekspert od matematyki omawia zagadnienia maturalne. Warto również zajrzeć do arkuszy i odpowiedzi z matury, która odbyła się w maju. Tutaj znajdziecie też formułę 2023. Na maturze poprawkowej na pewno znajdziecie równania, nierówności, funkcje liniowe/kwadratowe/trygonometryczne, ciągi i proste. Jedno jest pewne - przed otrzymaniem arkusza, w internecie nie powinny się pojawić zadania z matury poprawkowej. Nie oznacza to jednak, że nie warto przeczesać sieci w poszukiwaniu pomocy.

Poprawka z matmy zbliża się wielkimi krokami. Łapcie playlistę, dzięki której szybko powtórzycie całą problematykę zadań, jakie pojawiły się w maju. Jeśli się przyda, będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, powodzenia! :) #matura2023 #matura #matematykahttps://t.co/Z0SCp87WPZ— Iks De Kwadrat (@iksdekwadratwm) August 20, 2023

Przecieki z matury poprawkowej z matematyki. Uwaga na oszustów!

Przy każdej tego typu okazji, w sieci pojawiają się oszuści, którzy żerują na naiwności zdających. Korzystanie z niezaufanego źródła jest bardzo ryzykowne. Jeżeli ktoś wymaga od was podania wrażliwych danych, zapłacenia kartą za przecieki z matury, to z dużą dozą prawdopodobieństwa macie do czynienia z oszustem/oszustką. Zalecane jest korzystanie z oficjalnych źródeł, przejrzenie oficjalnych arkuszy CKE i wytycznych.