Nie zdałem matury poprawkowej. Co dalej? CKE dopuszcza tylko jedną możliwość

We wtorek, 22 sierpnia 2023 roku, maturzyści, którzy nie zdali matury w pierwszym terminie lub w terminie dodatkowym, podchodzą do matury poprawkowej. Dla osób, które oblały tylko jeden z przedmiotów obowiązkowych na maturze jest to ostatnia szansa na zdanie matury 2023. Przypomnijmy, że maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, nie mieli już takiej możliwości - od razu musieli nastawić się na podchodzenie do matury z kolejnym rocznikiem. Choć oficjalne wyniki matury poprawkowej 2023 od CKE uczniowie poznają dopiero 8 września, niektórzy już się boję, że obleją maturę poprawkową. Wielu maturzystów jest załamanych, że po raz kolejny nie zdadzą egzaminu i zastanawiają się, co dalej z nimi będzie. Czy mają jeszcze szansę na zdanie matury? W takim wypadku CKE przewiduje już tylko jedną możliwość.

Nie zdałem matury poprawkowej - co dalej?

CKE nie przewiduje już kolejnego terminu na poprawę matury. Oznacza to, że maturzyści, którzy nie zdadzą matury poprawkowej 2023, będą mogli podejść do egzaminu dopiero w terminie majowym w 2024 roku. Podobnie uczniowie, którzy w terminie głównym oblali więcej niż jeden przedmiot obowiązkowy, w także te osoby, które chcą poprawić swój wynik z matury, chociaż ją zdali. Wszyscy muszą pamiętać o tym, że z niektórych przedmiotów może ich obowiązywał już inny zakres materiału.

Czy trzeba zdać maturę?

Maturzystom przypominamy jednak, że oblanie matury to nie koniec świata. Zdanie matury nie jest obowiązkowe, nie trzeba powtarzać ostatniej klasy, jeśli oblało się maturę. Natomiast osoby, które chcą spróbować jeszcze raz i podchodzić do matury 2024, mają prawie cały rok na przygotowania. Trzymamy mocno kciuki, żeby przy następnym podejściu udało im się zdać maturę!