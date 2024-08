i Autor: CKE

Poprawa matury 2024

Matura poprawkowa 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE znajdziesz tutaj [Matura Formuła 2015 i 2023]

Matura poprawkowa 2024. We wtorek (20 sierpnia) rozpoczął się poprawkowy egzamin maturalny. Młodzi ludzie, którym nie udało się zdać jednego z trzech przedmiotów, mają okazję to poprawić. Maturzyści mierzą się z matematyką, językiem polskim oraz językiem angielskim. Nie od dziś wiadomo, że to matematyka wzbudza najwięcej obaw. Co było na maturze poprawkowej 2024 z matematyki? Arkusze CKE z matury z matematyki (Formuła 2023 i Formuła 2015) znajdziesz tutaj.