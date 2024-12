Matura próbna 2025: polski rozszerzony. Arkusze CKE, odpowiedzi i pytania matury próbnej 2025 z polskiego [CKE, 17.12.2024]

Arkusz CKE i odpowiedzi z matury próbnej 2025 z polskiego w galerii poniżej - KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ŻEBY ZOBACZYĆ ARKUSZ I ODPOWIEDZI.

Matura próbna 2025: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała, że próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka polskiego. Natomiast 17 grudnia zmierzyli się z polskim na poziomie rozszerzonym.

Matura próbna 2025 polski poziom rozszerzony 17 grudnia 2024. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi!

Matura próbna 2025: polski poziom rozszerzony. We wtorek, 17 grudnia maturzyści przystąpili do matury próbnej 2025 z polskiego. Na napisanie testu mają aż 210 minut. To ostatni dzień zmagań z próbnym egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze próbnej 2025 z polskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na maturze próbnej 2025 z polskiego na poziomie rozszerzonym?

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze próbnej 2025 z polskiego na poziomie rozszerzonym. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe.

Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać. Same arkusze zadań CKE z matury próbnej 2025 z polskiego opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.