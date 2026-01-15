Matura próbna 2026: geografia rozszerzona ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI do ściągnięcia PDF, JPG

Matura próbna 2026: geografia rozszerzona ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze do próbnej matury z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin jest częścią ogólnopolskiej próby, która ma pomóc maturzystom ocenić stopień przygotowania przed właściwą maturą zaplanowaną na maj. Próbny egzamin maturalny z geografii w Formule 2023 maturzyści piszą w czwartek 15 stycznia 2026 roku. Początek o godzinie 14. Arkusze egzaminacyjne zostały już opublikowane i są dostępne do pobrania. Zakres zadań odpowiada aktualnym wymaganiom egzaminacyjnym dla poziomu rozszerzonego. Rano maturzyści pisali egzamin z chemii.

Odpowiedzi do zadań z próbnej matury z geografii znajdziecie w naszej galerii. Sugerowane odpowiedzi pozwolą wam sprawdzić poprawność rozwiązań, ocenić swój wynik procentowy oraz przeanalizować, które zagadnienia wymagają jeszcze powtórzenia przed egzaminem majowym.

Czytaj też: Matura próbna CKE 2026. Pełny harmonogram i najważniejsze informacje

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się w maju 2026 roku. Egzamin został zaplanowany na 15 maja w sesji popołudniowej.