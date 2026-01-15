Matura próbna z chemii rozszerzona 2026. ARKUSZE CKE + odpowiedzi do ściągnięcia czwartek 15 stycznia

Próbna matura 2026: chemia poziom rozszerzony. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła arkusze do próbnej matury z chemii na poziomie rozszerzonym. Egzamin jest jednym z elementów ogólnopolskiej próby, która ma pomóc maturzystom sprawdzić poziom przygotowania przed właściwą maturą w maju.

Próbny egzamin maturalny z chemii w Formule 2023 ma miejsce w czwartek, 15 stycznia 2026 roku. Arkusze egzaminacyjne zostały opublikowane przez CKE i są już dostępne do pobrania. Materiały odpowiadają aktualnym wymaganiom egzaminacyjnym i obejmują zakres treści przewidziany dla poziomu rozszerzonego.

Kiedy pojawią się odpowiedzi do matury próbnej z chemii?

Sugerowane odpowiedzi do zadań z próbnej matury z chemii zostaną opublikowane wkrótce po zakończeniu egzaminu. Umożliwią one maturzystom samodzielne sprawdzenie rozwiązań i ocenę, jak poradzili sobie z poszczególnymi zadaniami. Zasady oceniania pozwolą także oszacować wynik procentowy i zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej pracy przed egzaminem majowym.

Egzamin próbny ma charakter diagnostyczny i informacyjny. Jego celem jest oswojenie uczniów z formą arkusza, typami zadań oraz warunkami zbliżonymi do tych, które obowiązują podczas właściwego egzaminu maturalnego. Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju 2026 roku. Chemia na poziomie rozszerzonym została zaplanowana na 13 maja w sesji porannej.