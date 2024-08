Otrzymaliśmy sygnały, iż do czytelników dzwonią osoby podające się za bibliotekarzy, które zapowiadają złożenie im wizyty w celu odebrania książek, jakie rzekomo nie zostały zwrócone do biblioteki. Informujemy, że nie są to pracownicy Biblioteki Kraków. W sprawie zaległości wobec Biblioteki Kraków kontaktujemy się z czytelnikami wyłącznie korespondencyjnie lub telefonicznie. Nigdy nie nachodzimy ich z tego powodu w ich miejscu zamieszkania - podkreślili pracownicy biblioteki we wpisie na Facebooku.