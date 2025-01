i Autor: RKozanecki/cc0/pixabay Żołnierze / zdjęcie ilustracyjne

Żołnierze pomogą?

Miszalski wezwał wojsko na pomoc! Wysłał pismo do ministra obrony

Prezydent Krakowa poprosił o pomoc polską armię. Aleksander Miszalski chciałby, żeby żołnierze uczestniczyli w budowie mostu tymczasowego działającego w czasie remontu mostu Grunwaldzkiego. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do ministra obrony narodowej. Przypomnijmy, że most Grunwaldzki ma zostać wyremontowany, ale ostatecznie zastąpi go nowocześniejsza przeprawa.