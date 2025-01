i Autor: Zygmunt Put/Wikipedia Most Grunwaldzki w Krakowie

Inwestycja

Wyremontują most w Krakowie, żeby go zburzyć. Szykują się gigantyczne utrudnienia

Kraków planuje wyremontować most Grunwaldzki, co spowoduje wyłączenie przeprawy z ruchu samochodowego na co najmniej 8 miesięcy. Renowacja nie uchroni jednak mostu przed rozbiórką, ponieważ eksperci z Politechniki Krakowskiej określili, że obiekt może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 r. Obecnie na moście obowiązuje ograniczenie tonażu do 7,5 tony, a jednego pasa mogą korzystać wyłącznie rowerzyści.