Quiz o gwarze krakowskiej. 15 pytań, sprawdź się!

Przygotowaliśmy dla Was już kilka quizów o gwarach. Pora na gwarę krakowską! Zapytamy o najpopularniejsze wyrazy, które z pewnością słyszeliście chociaż raz, i to nie tylko przy okazji wyjazdu do Krakowa. Nie zabraknie też nieco trudniejszych pytań, aby nieco wysilić się w walce o komplet punktów. Jeśli interesujecie się gwarami lub regularnie bywacie w Krakowie, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Quiz o gwarze krakowskiej. Nie bądź ciućmok i rozwiąż nasz test! Akuratny wynik to 10 punktów Pytanie 1 z 15 Zaczynamy. Bandzioch - co to za część ciała? głowa ręka brzuch Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.