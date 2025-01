Mateusz walczył, ale nie dotrwał do studniówki. Nikt nie powstrzyma łez, po tym co zrobiła klasa

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło rano w niedzielę, 19 stycznia w miejscowości Lubień (powiat myślenicki). Przechodząca przez jezdnię 78-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy. Kierowca nie udzielił jej pomocy, tylko uciekł. Poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie zmarła.

Na miejscu wypadku policjanci odnaleźli plastikową atrapę halogenu oraz kawałki szpachli z lakiem białego koloru. Ten trop naprowadził ich do stwierdzenia, że sprawca najprawdopodobniej poruszał się samochodem osobowym bmw serii 1.

- W jego odnalezienie zaangażowani byli policjanci wszystkich wydziałów myślenickiej komendy. Najpierw udało się ustalić pseudonim prawdopodobnego sprawcy, a chwilę później jego dane i adres. Udział pojazdu w zdarzeniu potwierdziły również zapisy nagrań z monitoringów. W ten sposób, przed południem mundurowi dotarli do podejrzewanego 22 -latka z gminy Lubień, który w chwili zatrzymania przebywał w Pcimiu - opisuje policja.

W momencie zatrzymania 22-latek był trzeźwy, pobrano mu jednak krew do dalszych badań, aby sprawdzić czy nie prowadził pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

