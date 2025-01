To najstarsze miasto w Małopolsce. Powstało na długo przed Krakowem!

Dyskoteka szkolna odbywająca się na terenie powiatu oświęcimskiego zakończyła się skandalem. W trakcie imprezy nauczyciel wezwał policję do dwóch 13-latków, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Jeden z nich miał 0,2 promila, a drugi 0,8 promila. Jeden z nieletnich został oddany pod opiekę rodziców, natomiast drugi wraz z rodzicami pod opieką ratowników medycznych został przewieziony do szpitala. Niesforni imprezowicze staną przed sądem dla nieletnich.

- Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie stanowi przejaw demoralizacji, w związku z tym materiały tej sprawy zostaną również przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, celem wszczęcia sprawy o przeciwdziałanie demoralizacji - informuje policja.

Policja przypomina, że konsekwencje prawne grożą nie tylko niepełnoletnim, którzy spożywają alkohol, ale też osobom udostępniającym napoje wyskokowe młodzieży niemającej 18 lat.

- Osoba, która udostępnia alkohol osobie niepełnoletniej dopuszcza się przestępstwa rozpijania małoletniego, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przypominamy, że podmiot posiadający zezwolenie na sprzedaż lub podawanie alkoholu ma bezwzględny obowiązek respektowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom do 18 roku życia. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, sprzedawcy grozi wysoka kara grzywny. Natomiast właściciel może stracić koncesję na sprzedaż alkoholu - przestrzegają mundurowi.

