Młody kierowca wjechał w kobietę na pasach. 36-latka wylądowała w szpitalu

W poniedziałek, 30 marca br. przed godziną 16:00, na ulicy Słowackiego w Myślenicach doszło do potrącenia 36-letniej kobiety na przejściu dla pieszych.

19-letni kierowca, jadący lewym pasem, potrącił pieszą, która przechodziła przez jezdnię.

Poszkodowana trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo; kierowcy zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Potrącenie na pasach. Młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 marca, na ruchliwej ulicy Słowackiego w Myślenicach. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu wypadku, 19-letni kierujący pojazdem osobowym poruszał się lewym pasem ruchu w kierunku Bysiny. W tym samym czasie, na prawym pasie, inny samochód zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, dając pierwszeństwo kobiecie. 36-letnia piesza rozpoczęła przechodzenie przez jezdnię z prawej strony na lewą. Niestety, młody kierowca z powiatu myślenickiego, zamiast zachować szczególną ostrożność i zatrzymać się, podjął decyzję o ominięciu stojącego pojazdu. To fatalne w skutkach posunięcie doprowadziło do potrącenia kobiety znajdującej się na pasach.

Po zdarzeniu, 19-latek zatrzymał samochód na najbliższym parkingu. Zarówno kierujący, jak i poszkodowana, byli trzeźwi. Funkcjonariusze policji, natychmiast po przybyciu na miejsce, zatrzymali prawo jazdy kierowcy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawa, ze względu na charakter i okoliczności zdarzenia, trafi do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach wobec sprawcy.

Konsekwencje potrącenia w Myślenicach: Co grozi młodemu kierowcy?

Policja podkreśla, że niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego w okolicach przejść dla pieszych jest jedną z głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych. Zatrzymanie prawa jazdy i skierowanie sprawy do sądu to dopiero początek drogi dla 19-letniego sprawcy. Może on zostać ukarany wysoką grzywną, utratą prawa jazdy na dłuższy okres, a nawet karą pozbawienia wolności, w zależności od kwalifikacji czynu i stopnia obrażeń poszkodowanej. Warto pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność zarówno kierowców, jak i pieszych.

