Młody kierowca wjechał w kobietę na pasach. 36-latka wylądowała w szpitalu

Adrian Teliszewski
2026-03-31 14:33

W Myślenicach 19-letni kierowca samochodu osobowego doprowadził do potrącenia 36-letniej kobiety na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowana, z poważnymi obrażeniami, natychmiast trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawa trafi do sądu.

Autor: Policja Myślenice/ Materiały prasowe
  • W poniedziałek, 30 marca br. przed godziną 16:00, na ulicy Słowackiego w Myślenicach doszło do potrącenia 36-letniej kobiety na przejściu dla pieszych.
  • 19-letni kierowca, jadący lewym pasem, potrącił pieszą, która przechodziła przez jezdnię.
  • Poszkodowana trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo; kierowcy zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny.

Potrącenie na pasach. Młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, 30 marca, na ruchliwej ulicy Słowackiego w Myślenicach. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu wypadku, 19-letni kierujący pojazdem osobowym poruszał się lewym pasem ruchu w kierunku Bysiny. W tym samym czasie, na prawym pasie, inny samochód zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, dając pierwszeństwo kobiecie. 36-letnia piesza rozpoczęła przechodzenie przez jezdnię z prawej strony na lewą. Niestety, młody kierowca z powiatu myślenickiego, zamiast zachować szczególną ostrożność i zatrzymać się, podjął decyzję o ominięciu stojącego pojazdu. To fatalne w skutkach posunięcie doprowadziło do potrącenia kobiety znajdującej się na pasach.

Po zdarzeniu, 19-latek zatrzymał samochód na najbliższym parkingu. Zarówno kierujący, jak i poszkodowana, byli trzeźwi. Funkcjonariusze policji, natychmiast po przybyciu na miejsce, zatrzymali prawo jazdy kierowcy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawa, ze względu na charakter i okoliczności zdarzenia, trafi do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach wobec sprawcy. 

Konsekwencje potrącenia w Myślenicach: Co grozi młodemu kierowcy?

Policja podkreśla, że niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego w okolicach przejść dla pieszych jest jedną z głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych. Zatrzymanie prawa jazdy i skierowanie sprawy do sądu to dopiero początek drogi dla 19-letniego sprawcy. Może on zostać ukarany wysoką grzywną, utratą prawa jazdy na dłuższy okres, a nawet karą pozbawienia wolności, w zależności od kwalifikacji czynu i stopnia obrażeń poszkodowanej. Warto pamiętać, że dbanie o bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność zarówno kierowców, jak i pieszych. 

Sonda
Czy jako pieszy czujesz się bezpiecznie na polskich drogach?
Siostry z Krzyszkowic zginęły we Francji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
WYPADEK