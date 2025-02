Młody mężczyzna nie żyje. Wypadł z okna Urzędu Miasta

500 zł za wjazd do Krakowa? Chcą zablokować nowe przepisy o SCT

Z okna na 8. piętrze Urzędu Miasta Krakowa wypadł około 30-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w poniedziałek (24 lutego) przy al. Powstania Warszawskiego w Krakowie. Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały około godziny 11. Na miejscu podjęto reanimację mężczyzny, ale niestety nie udało się go uratować. Jak przekazał Radiu ESKA kom. Piotr Szpiech, do śmierci mężczyzny prawdopodobnie nie przyczyniły się osoby trzecie. Oficer prasowy Komendy Miejskiej w Krakowie podkreślił, że zmarły mężczyzna nie był pracownikiem Urzędu Miasta.

Okoliczności śmierci młodego człowieka ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.