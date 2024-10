i Autor: M.Lasyk/REPORTER, Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER MPK Kraków szykuje się na zimę.

MPK Kraków szykuje się na zimę. Pojazdy mają być gotowe na tęgi mróz i śnieżyce

Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza i złota jesień - tak obecnie wygląda pogoda w wielu polskich miastach. Ale nim się obejrzymy, zawita do nas zima. MPK Kraków szykuje się na zmianę pogody i powrót śniegu oraz mrozu. Wszystko po to, aby pasażerowie sprawnie przemieszczali się do domu, pracy czy szkoły.