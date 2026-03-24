Nagły powrót zimy do Polski. Padła dokładna data. Już wszystko jasne

Atak zimy pod koniec marca to już pewny scenariusz? Twórcy serwisu twojapogoda.pl nie mają wątpliwości - trzeba przygotować płaszcze i zarezerwować czas na skrobanie szyb samochodów. - 25 marca rozpocznie się załamanie pogody, które przynosić nam będzie wyjątkowo kapryśną aurę przez kolejnych kilkanaście dni. Wiosna zmieni się w przedwiośnie, a nawet w późną zimę. Znów trzeba będzie wrócić do ciepłych kurtek i podkręcić ogrzewanie - przekonują autorzy wyżej wspominanej strony. Te doniesienia znajdują potwierdzenie w prognozie synoptycznej IMGW. Eksperci z Instytutu prognozują deszcz ze śniegiem i to już w nocy z 25 na 26 marca. Najgorzej będzie na południu kraju. W górach spadnie śnieg, lokalnie o umiarkowanym natężeniu.

W drugiej połowie tygodnia sporo śniegu spadnie w górach, za to na nizinach deszcz ze śniegiem skutecznie może zniechęcić do spacerów mieszkańców południowej, południowo zachodniej i południowo wschodniej Polski. Z map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że niespokojna pogoda zostanie z nami do końca marca. 30 marca opady deszczu odpuszczą tylko na Pomorzu i w rejonach północno zachodnich. Jednocyfrowe temperatury nie będą rzadkością. Pierwsze dwa dni kwietnia na wschodzie i północnym wschodzie Polski przyniosą temperatury maksymalne na poziomie 3-5 stopni Celsjusza.

- Deszcz na coraz większym obszarze Polski będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i w śnieg, zwłaszcza w chłodnej połowie doby. Za dnia śnieg, który spadnie w nocy i rano, zacznie się szybko roztapiać. Na ogół spadać go będzie od 1 do 5 centymetrów, tylko miejscami nieco więcej. Z powodu wahań temperatury musimy się liczyć z oblodzeniem dróg i chodników - alarmują eksperci z serwisu twojapogoda.pl.

Model ECMWF pokazuje ciekawe liczby, związane z pierwszymi dwoma dniami kwietnia. Temperatury minimalne na krańcach południowych mogą wynieść nawet do -8 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że Wielkanoc będziemy przygotowywać w towarzystwie kapryśnej pogody. Prognozy na kolejne dni kwietnia również są zdominowane przez zimowe akcenty. Wspominany wcześniej model zakłada chłód, do którego Polacy nie powinni być przyzwyczajeni w tym okresie. Szczegóły na załączonym zdjęciu:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Model ECMWF i prognoza temperatur dla Polski

9