Najlepsze restauracje wegetariańskie w Zakopanem - TOP 10 zakopiańskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Zakopane - LISTA
Coraz więcej osób poszukuje miejsc, które oferują zdrowe, smaczne i etyczne posiłki, wolne od składników mięsnych. Niezależnie od tego, czy jesteś weganinem, wegetarianinem, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i lekkiego, wybór odpowiedniej restauracji wegetariańskiej może być kluczowy dla udanego posiłku. Właśnie dlatego tak wielu zadaje sobie pytanie, gdzie znajduje się najlepsza restauracja wegetariańska w Zakopanem, która sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających smakoszy i zapewni niezapomniane doznania kulinarne.
- Bistro Las
- Adres: Władysława Orkana 1/d, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsze co jadłam na mieście od bardzo dawna. Wśród wielu wege knajp płynących falafelem i burgerami do znudzenia tutaj znaleźliśmy nawet kotlety mielone z fasolką szparagową i pure ziemniaczanym! Moskale z wegańskim gzikiem zamawialiśmy wielokrotnie. Byliśmy kilka dni z rzędu, spróbowaliśmy większość pozycji z menu, mój facet jest Szwedem więc jeszcze lepiej, że miał okazję spróbować polskiej kuchni. Wszystko było bardzo dobrze doprawione, tak jak lubię, sporo czosnku cebuli przypraw, bardzo bardzo smaczne. Będziemy tęsknić bardzo za tym bistro, które jest teraz jednym z większych powodów przyjazdu do Zakopanego!"
- STRH Bistro Art Cafe
- Adres: Krupówki 4a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jestem pierwszy raz w tym miejscu. Zachwycił mnie fakt, że restauracja mieści się na 3 piętrze skąd rozpościera się przepiękny widok na góry w dodatku obsługa jest bardzo miła, energiczna I szybko reaguje. Jadłam śniadanie firmowe I było przepyszne. Klimat jest nowoczesny, ale przytulny na pewno wrócę. Serdecznie polecam"
- Bubuja Bistro
- Adres: Józefa, Wenantego Piaseckiego 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w Bubuja Bistro, ponieważ specjalnie szukałam restauracji z menu dla dzieci. ( gpt) Niestety to właśnie dziecięce menu trochę mnie rozczarowało. Dla rocznego dziecka nie było w zasadzie nic odpowiedniego do zamówienia — zabrakło takich prostych rzeczy jak syrniki, pierogi czy puree. Frytki z kurczakiem nie uważam za zdrowy posiłek nawet dla 6-letniego dziecka. Zamówiony rosół był dość słony i bez warzyw. Natomiast wszystkie dania dla dorosłych bardzo nam smakowały — kaczka była naprawdę pyszna. Duży plus za krzesełko do karmienia oraz przewijak — to ogromne udogodnienie dla rodziców. Udało mi się też bez problemu dodzwonić i zarezerwować stolik. Personel był bardzo miły, a atmosfera w restauracji elegancka i przyjemna. Ceny są moim zdaniem powyżej średniej, ale ogólne wrażenie pozostaje bardzo dobre, dlatego daję 5 gwiazdek."
- Bar Górski
- Adres: Weteranów Wojny 2, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie, tak jak w domu. Porcje duże pewnie niedługo po takich opiniach ceny pójdą w górę jedynie mały minusik albo bardziej podpowiedź aby co jakiś czas ktoś wytarł stoliki bo po paru godzinach czasami się kleją od napojów i jedzenia. Ale to może jak byliśmy dwa dni z rzędu było dużo ludzi i gdzieś to uciekło. Wtedy będzie perfekcyjnie. Do zobaczenia w wakacje"
- Karczma u Fiakra
- Adres: Krupówki 9, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Ponownie odwiedziliśmy Karczma u Fiakra i po raz kolejny się nie zawiedliśmy! To już nasza kolejna wizyta i niezmiennie trzymają wysoki poziom. Jedzenie przepyszne, świeże i pięknie podane, porcje solidne, a smak prawdziwie regionalny. Klimat miejsca wyjątkowy – ciepły, przytulny i z góralskim charakterem. Ogromne podziękowania dla kelnerki Brygidy – jak zawsze bardzo miła, uśmiechnięta i pomocna. Dzięki takiej obsłudze chce się tu wracać. Dodajemy też nowe zdjęcia z aktualnej wizyty – wszystko wygląda i smakuje równie dobrze jak poprzednio. Zdecydowanie polecamy i na pewno jeszcze wrócimy!"
- Schronisko Krupówki BISTRO
- Adres: Krupówki 34A, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Witam, to chyba najlepsze miejsce jakie mogliśmy odwiedzić idzie się najeść. Duże porcje naprawdę za niewielką cenę świeże ciepłe szybko podane idealne miejsce dla rodzin. Jeszcze młodzi panowie pięknie przygrywali super klimat. Nie czekasz za obsługa aż ktoś cię obsłuży idziesz zamawiasz płacisz i odbierasz super ! Zabawki krzesełka dla dzieci stoliki rodzinne. Proste menu bez wymyślania proste smaki które w podniebieniu robiły robotę. I chyba mieliśmy okazję spotkać pana właściciela bez wąchania chciał pomóc znieść wózek super postawa. Naprawdę polecam to miejsce. Pozdrawiam i do zobaczenia"
- Cyrhla Bistro - slow food | speciality coffee | cocktails | concept store
- Adres: Cyrhla 19d, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedzenie w tym miejscu to było bardzo dobre doznanie kulinarne Burger jeden z lepszych, do tego smażone plasterki ziemniaków z przepysznym keczupem, barszcz na zakwasie REWELACJA!!! Z przepysznym krokietem, kwaśnica dobra. Obsługa bardzo przyjemna i ten klimat. Cisza, spokój. Polecam z całego"
- Mała Szwajcaria
- Adres: Hr. Władysława Zamoyskiego 11, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Super miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni. Przemiła obsługa, pyszne jedzenie i super wystrój wnętrza. Ceny adekwatne do jakości i lokalizacji (dania mięsne 50-70zl)"
- Nón Lá Zakopane
- Adres: Krupówki 77, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie. Zamówiliśmy dużo, zapłaciliśmy dużo - jak na dwie osoby, ale było warto. Zupa przepyszna, sajogonki jak i dania główne pierwsza klasa. Trochę góralski wystrój nie pasował do klimatu ale poza tym z chęcią byśmy wrócili."
- Drukarnia Smaku Cristina
- Adres: plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Za każdym razem kiedy jesteśmy w Zakopanem odwiedzamy naszą ulubioną restaurację czyli Drukarnię Smaku. Na przestrzeni lat jakość serwowanych dań jest niezmiennie wysoka. Obsługa TOP. Każdy znajdzie coś dla siebie w menu. Czy jesteś fanem mięsa czy wegetarianinem. Kunszt wykonania i sposób podania zasługują na wyróżnienie i wysoką ocenę. Czekadelko w formie czarnego chleba, miodu i dodatków są wspaniałe i nieoczywiste jeśli mówimy o górach Tatar to absolutny delikates a rosół z pieczonej gęsi to majstersztyk. Z pewnością wracamy!"