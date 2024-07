Wyniki matur 2024. Najlepsze szkoły średnie w Krakowie. Tam maturę zdali wszyscy

Wtorek, 9 lipca to sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminów maturalnych 2024. Maturę zdało 84,1 proc. abiturientów, 10,4 proc. z nich może przystąpić do sierpniowej poprawki, a 5,5 proc. uczniów oblało egzamin. Przypomnijmy, że egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał przy tym egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego (w części pisemnej lub części ustnej). Żaden z powyższych egzaminów nie może być unieważniony.

Prawdziwą elitą są szkoły średnie, w których zdawalność matur wyniosła 100 proc. W Krakowie są 24 takie placówki (matura w formule 2023). Listę znajdziecie w naszej galerii, która znajduje się poniżej.

Sonda Jak wspominasz swój egzamin maturalny? Bałem/am się, chociaż nie było czego Ogromny, paraliżujący stres Nic strasznego, zero stresu Jestem jeszcze przed maturą