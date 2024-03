Matura 2024. Co, jeśli nie zdam matury?

Matura 2024. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompletny poradnik, z którego dowiesz się, co się stanie, jeśli nie zdasz egzaminu maturalnego. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez procedurę odwołania. Dowiesz się, ile procent uczniów nie zdaje matury, co można robić po szkole średniej bez matury, do jakiej szkoły można iść bez matury, co to jest gap year i czy można się dostać na studia bez matury.

Ile osób nie zdało matury w 2023 roku?

W 2023 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 254 610 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89,3% zdających. Egzaminu nie zaliczyło 27 170 osób, czyli 10,7%. Maturę oblało tylko 5,4% absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, zdających nową maturę (formuła 2023), za to poległa niemal co piąta osoba zdająca starą maturę (formuła 2015). Wśród zdających nową maturę egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97,6% uczniów, a egzamin pisemny z matematyki 90,7%. Egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka angielskiego zdało 97,5% uczniów. Egzamin ustny z polskiego zdało 99,4% tegorocznych absolwentów, a ustny z angielskiego 98,5%. Najwięcej osób oblało więc matematykę, a było ich aż 9,3%. Gorzej poszło uczniom zdającym starą maturę, bo aż 16,5% z nich nie zdało matematyki.

Co zrobić, żeby zdać maturę 2024? Jakie warunki trzeba spełnić?

Żeby zdać maturę 2024, należy:

przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej, oraz

przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (próg 30% nie jest wymagany).

Żaden z powyższych egzaminów nie może zostać unieważniony.

Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego?

Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który przystąpił do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał przy tym egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego (w części pisemnej lub części ustnej). Żaden z powyższych egzaminów nie może być unieważniony.

Kiedy można poprawiać maturę 2024?

Pisemne poprawki matur zostały zaplanowane na 20.08.2024, na godz. 9:00. Część ustna (czyli egzamin z języka polskiego, języków mniejszości narodowych i języków nowożytnych) będzie zdawana dzień później, czyli 21.08.2024. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września 2024. Będzie więc czas, żeby złożyć podanie na wymarzone studia w II lub III turze naboru.

Co, jeśli nie zdam matury z więcej niż jednego przedmiotu?

Uczniowie, którzy oblali więcej niż jeden egzamin lub ich egzamin został unieważniony, mogą ponownie podejść do matury w okresie pięciu lat, licząc od października tego roku, kiedy przystąpili do matury, czyli najwcześniej w maju 2025 roku. Niestety, nie ma możliwości rozpoczęcia studiów wyższych bez zdanej matury. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, są informowani o wynikach, ale nie dostają świadectwa dojrzałości.

Odwołanie

Niepowodzenie na egzaminie może być stresujące, więc ważne jest, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. A może nie wszystko jeszcze stracone? Jeśli czujesz, że wynik kluczowego egzaminu mógł zostać zaniżony i uważasz go za niesprawiedliwy, odwołuj się. Przeczytaj, jak zrobić to krok po kroku:

1. Złóż wniosek o wgląd do pracy maturalnej W ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników matury możesz złożyć w swojej szkole lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. Odpowiedź otrzymasz w ciągu pięciu dni roboczych. Dowiesz się z niej, kiedy i gdzie będzie możliwe obejrzenie Twojej pracy maturalnej.

2. Dokładnie przejrzyj swoją pracę Będziesz mieć co najmniej 30 minut na obejrzenie arkuszu egzaminacyjnego, karty odpowiedzi oraz protokołu oceny. Możesz w tym czasie robić notatki, fotografować dokumenty i zadawać pytania egzaminatorowi. Zacznij od sprawdzenia, czy punkty zostały dobrze policzone, czy pracę została sprawdzona w całości i czy nie pominięto żadnego zadania. Może za jakieś pytania można było przyznać punkty częściowo, choć odpowiedź nie była poprawna? Dokładnie przeczytaj instrukcję do każdego zadania. Zwróć uwagę na kryteria oceniania. Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami w kluczu.

3. Złóż wniosek o weryfikację sumy punktów W ciągu 2 dni roboczych od obejrzenia pracy możesz złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Przygotuj listę odpowiedzi, które Twoim zdaniem zostały źle ocenione. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że zasługujesz na więcej punktów. Podaj przykłady z innych prac egzaminacyjnych, które otrzymały więcej punktów za podobne odpowiedzi. Pisz rzeczowo i na temat.

4. Poczekaj na decyzję. Jeśli jest negatywna, rozważ ponowne odwołanie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ma 14 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku. Może w tym czasie albo utrzymać w mocy pierwotny wynik, albo go zmienić. Może też unieważnić egzamin. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie możesz złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji OKE. Pamiętaj, żeby rzeczowo uzasadnić, dlaczego uważasz, że ta decyzja jest błędna. Musisz wskazać konkretne zadania, które według Ciebie zostały źle ocenione. Niestety, przy odwołaniu do KAE możesz zgłaszać uwagi wyłącznie do zadań otwartych. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego odwołania. Decyzję podejmują dwaj eksperci, którzy muszą się ze sobą zgodzić co do oceny Twojej pracy.

Jeśli nie chcesz się odwoływać bądź odwołanie nie przyniosło upragnionego skutku, musisz pogodzić się z tym, że ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero w maju 2025 roku. Nie załamuj się, zostaje Ci wiele sensownych opcji do wyboru. Co przed Tobą?

Gap year

Gap year, czyli dosłownie "rok przerwy", to okres (niekoniecznie trwający dokładnie rok) pomiędzy ważnymi etapami życia. Najczęściej jest to właśnie przerwa w edukacji. Gap year to szansa na doświadczenie czegoś nowego, poznanie siebie, rozwój osobisty i podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszej edukacji lub kariery zawodowej. Może być cennym doświadczeniem, jeśli jest dobrze zaplanowany i wykorzystany. Warto dokładnie przemyśleć swoje motywacje i cele, opracować plan działania i budżet, a także zasięgnąć opinii osób, które gap year mają już za sobą.

Jak można spędzić gap year?

Podróże - zwiedzanie świata, poznawanie różnych kultur, wolontariat w odległych krajach.

Praca - zdobycie doświadczenia zawodowego.

Nauka - kursy językowe, szkolenia, warsztaty.

Wolontariat - pomoc potrzebującym, zaangażowanie w działalność społeczną

Niektóre uczelnie wyższe i pracodawcy bardzo pozytywnie oceniają gap year, jeśli został on spędzony produktywnie, ponieważ może to świadczyć o dojrzałości, inicjatywie i zdolnościach adaptacyjnych kandydata.

Trzeba być jednak świadomym, że rok przerwy oznacza szansy, ale też ryzyko. Możliwa jest bowiem utrata motywacji do nauki lub pracy. Często występują trudności z powrotem do codziennej rutyny. Oblana matura może wiązać się z obniżoną samooceną, zagubieniem i frustracją. Podczas gap year ważne jest, żeby mieć jakiś plan lub cel, który chcesz osiągnąć. To nie tylko zapewnia strukturę i kierunek, ale także pomaga w pełni wykorzystać ten czas. Prostym rozwiązaniem jest kontynuacja edukacji.

Szkoła policealna

Szkoła policealna oferuje kształcenie zawodowe osobom, które ukończyły szkołę średnią. Matura nie jest wymagana. Nauka w szkole policealnej ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania określonego zawodu i zazwyczaj trwa od 1 do 2.5 roku. Obejmuje przedmioty teoretyczne i praktyczne związane z wybranym zawodem. Absolwenci szkoły policealnej otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który jest uznawany przez pracodawców i może być podstawą do dalszego rozwoju zawodowego lub kontynuacji nauki, na przykład na studiach wyższych. Szkoły policealne oferują wiele ciekawych kierunków, m.in. administrację, informatykę, gastronomię czy turystykę.

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe to forma kształcenia, która ma na celu przygotowanie do wykonywania określonego zawodu. Mogą być one organizowane przez różne instytucje, np. szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego, prywatne firmy edukacyjne. Trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy, a ich program nauczania jest dostosowany do potrzeb danego zawodu. Mogą mieć charakter stacjonarny, zaoczny lub online Uczestnicy kursów zawodowych zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Mogą również uzyskać kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem lub dyplomem. Korzyści z udziału w kursach zawodowych to między innymi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania danego zawodu, możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego i zwiększenie szans na znalezienie pracy. Informacje na temat kursów zawodowych można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy oraz na stronach internetowych szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, a także prywatnych firm.