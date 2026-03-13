Najlepszy ramen w Zakopanem - TOP 3 zakopiańskich ramenów

Najlepszy ramen Zakopane - LISTA
W chłodne dni, po intensywnym dniu na stoku, czy po prostu w poszukiwaniu egzotycznych smaków, wiele osób zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Zakopanem? Ten aromatyczny, rozgrzewający bulion z makaronem i różnorodnymi dodatkami to idealna propozycja na sycący obiad czy kolację, która przenosi kubki smakowe w kulinarną podróż do Azji. Niezależnie od tego, czy preferujesz klasyczny tonkotsu, ostry tantanmen, czy lekki shio, dobrze przygotowany ramen potrafi zachwycić.
- BIFALO Steakhouse
- Adres: Ogrodowa 1, 34-500 Zakopane, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce, żałujemy że odkryliśmy je dopiero teraz. Obsługa fantastyczna, pomocna i życzliwa.Przepyszny bulion wołowy z kołdunami. Smaczne steki i wspaniałe dodatki. Smażona sałata z gochujang - petarda! Smażone grzyby z panierowany żółtkiem mega smaczne!Żebro wołowe obłęd, kulinarny orgazm w każdym daniu Deser zaskakuje, świetny sposób podania.Dziękujmy, będziemy wracać!"
- TIM TIM Ramen
- Adres: Stanisława Witkiewicza 8, 34-500 Zakopane, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa, pies mógł wejść bez problemu do lokalu. Jedzenie przygotowane szybko, dodatkowo smaczne. W środku lokalu panuje fajny azjatycki klimat. Miejsce godne polecenia."
- Księstwo Sushi & Ramen
- Adres: Krupówki 38a, 34-500 Zakopane, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Pozdrawiam serdecznie obsługę, sushi oraz ramen było świetneee"