Redakcja se.pl
2026-03-13 16:11

Szukasz rozgrzewającego i sycącego ramenu w Zakopanem po dniu pełnym wrażeń? Nie musisz już zastanawiać się, gdzie znajdziesz najlepszy. Odkryj nasz ranking sprawdzonych miejsc, które przeniosą Twoje kubki smakowe prosto do Azji.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Najlepszy ramen w Zakopanem - TOP 3 zakopiańskich ramenów

Najlepszy ramen Zakopane - LISTA

W chłodne dni, po intensywnym dniu na stoku, czy po prostu w poszukiwaniu egzotycznych smaków, wiele osób zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Zakopanem? Ten aromatyczny, rozgrzewający bulion z makaronem i różnorodnymi dodatkami to idealna propozycja na sycący obiad czy kolację, która przenosi kubki smakowe w kulinarną podróż do Azji. Niezależnie od tego, czy preferujesz klasyczny tonkotsu, ostry tantanmen, czy lekki shio, dobrze przygotowany ramen potrafi zachwycić.

  1. BIFALO Steakhouse
    • Adres: Ogrodowa 1, 34-500 Zakopane, Polska
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Świetne miejsce, żałujemy że odkryliśmy je dopiero teraz. Obsługa fantastyczna, pomocna i życzliwa.Przepyszny bulion wołowy z kołdunami. Smaczne steki i wspaniałe dodatki. Smażona sałata z gochujang - petarda! Smażone grzyby z panierowany żółtkiem mega smaczne!Żebro wołowe obłęd, kulinarny orgazm w każdym daniu Deser zaskakuje, świetny sposób podania.Dziękujmy, będziemy wracać!"
  2. TIM TIM Ramen
    • Adres: Stanisława Witkiewicza 8, 34-500 Zakopane, Polska
    • Ocena w Google Maps: 4,3
    • Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa, pies mógł wejść bez problemu do lokalu. Jedzenie przygotowane szybko, dodatkowo smaczne. W środku lokalu panuje fajny azjatycki klimat. Miejsce godne polecenia."
  3. Księstwo Sushi & Ramen
    • Adres: Krupówki 38a, 34-500 Zakopane, Polska
    • Ocena w Google Maps: 4,2
    • Przykładowa opinia: "Pozdrawiam serdecznie obsługę, sushi oraz ramen było świetneee"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki