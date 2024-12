Napad na sklep spożywczy. Dwóch bandziorów sterroryzowało ekspedientkę

W Brzeszczach (powiat oświęcimski) dwóch zamaskowanych mężczyzn napadło na sklep spożywczy. Bandyci grozili ekspedientce przedmiotami przypominającymi broń. Łupem sprawców przestępstwa padła gotówka w kwocie kilku tysięcy złotych, telefon komórkowy należący do ekspedientki oraz paczka papierosów.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek (02.12.2024). Zamaskowani sprawcy wtargnęli do sklepu tuż przed godziną 20. Jeden z nich trzymał w ręce przedmiot przypominający pistolet, którym groził ekspedientce. Następnie z kasy sklepu skradł pieniądze w banknotach oraz telefon komórkowy. Drugi sprawca w ręce również trzymał przedmiot przypominający pistolet, ze sklepu skradł paczkę papierosów. Po tym obaj zbiegli. Łupem sprawców padła gotówka w kwocie kilku tysięcy złotych - opisuje policja.

Bandyci zostali zatrzymani przez policję. To dwaj mieszkańcy Brzeszcz: 46-latek oraz 43-latek poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Bochni, celem odbycia czterech miesięcy pozbawienia wolności. Posiadane przez nich pistolety okazały się atrapami na plastikowe kulki.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Prokurator przedstawił im zarzut dokonania rozboju. Ponadto do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu skierował wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Następnie zatrzymani trafili przed oblicze sędziego, który przychylił się do prokuratorskiego wniosku, wydając postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.