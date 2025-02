W czwartek, 13 lutego mężczyzna zatrzymany w związku z atakiem na nastolatkę w Rabce-Zdroju usłyszał zarzuty. Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przekazała "Super Expressowi", że śledczy zarzucają podejrzanemu usiłowanie zgwałcenia nastolatki i skierowali do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Podejrzany - mieszkaniec Rabki-Zdroju - nie ukończył jeszcze 21. roku życia, dlatego będzie odpowiadał jako osoba młodociana.

Napadnięta dziewczynka trafiła do szpitala, na szczęście doznała tylko powierzchownych obrażeń. Jeszcze wczoraj mogła ona opuścić placówkę medyczną.

- Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w rejonie centrum miasta, w terenie zalesionym. Sprawca zaatakował 13-latkę [sugerując się rokiem urodzenia dziewczynki początkowo jej wiek określono na 14 lat - przyp. red.], która szła do szkoły i stosując przemoc, tj. przewracając, bijąc i przyduszając małoletnią, usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego. Pokrzywdzona skutecznie broniła się przed napastnikiem, krzyczała, wzywając pomocy. Finalnie sprawca został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, a doznane przez nią obrażenia ciała okazały się powierzchowne i nie było potrzeby dalszej hospitalizacji - poinformowała prokuratura.

