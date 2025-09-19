Nawet 700 osób na bruk w Krakowie! Niepokojące informacje dla pracowników

W krakowskim oddziale jednego z gigantów piwowarskich planowane są zwolnienia.

Pracę może stracić od 500 do 700 osób.

Redukcja etatów ma związek z planowanym przeniesieniem miejsc pracy z Polski do Indii.

Jeden z największych producentów piwa na świecie planuje duże zwolnienia z Krakowa. Jak podaje portal Love Kraków, powołując się na nieoficjalne informacje, pracę ma stracić od 500 do nawet 700 osób. Niepokojące doniesienia mają pochodzić między innymi z forów pracowniczych, gdzie zatrudnieni w międzynarodowej korporacji piwowarskiej wyrażają obawy dotyczące swojej przyszłości. W Krakowie funkcjonuje centrum usług wspólnych firmy, które zapewnia grupie usługi między innymi z zakresu finansów oraz cyfryzacji.

Jak powód zwolnień wskazano przeniesienie miejsc pracy do Indii. Niedawno koncern informował o otwarciu w Indiach nowego centrum usług biznesowych.

Love Kraków opisuje, że ponad 10 lat temu doszło do odwrotnej sytuacji. Wówczas Heineken zdecydował o likwidacji części etatów w Szkocji i przeniesieniu ich do Krakowa. Pracę straciło wówczas około 100 osób pracujących w Edynburgu oraz Livingston.

Co oznaczają zwolnienia grupowe?

Zwolnień grupowych może dokonać pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni, przeprowadza redukcję zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, a zwolnienia obejmują przynajmniej:

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Pracodawca, który decyduje się na zwolnienia grupowe, ma obowiązek: zawiadomić o zamiarze zwolnień związki zawodowe, skonsultować się z nimi w sprawie redukcji zatrudnienia oraz zawiadomić właściwy urząd pracy o przyczynach zwolnień.

