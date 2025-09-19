Nawet 700 osób na bruk w Krakowie! Niepokojące informacje dla pracowników

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-19 11:33

Jeden z gigantów piwowarskich planuje zwolnienia w swoim krakowskim oddziale. Z nieoficjalnych informacji portalu Love Kraków wynika, że pracę może stracić od 500 do 700 osób. Redukcja ma być związana z planami przeniesienia miejsc pracy z Polski do Indii.

Zrozpaczona kobieta zasłaniająca twarz dłońmi, stojąca przed budynkiem Urzędu Pracy, symbolizuje trudną sytuację i rosnące bezrobocie w Polsce.
  • W krakowskim oddziale jednego z gigantów piwowarskich planowane są zwolnienia.
  • Pracę może stracić od 500 do 700 osób.
  • Redukcja etatów ma związek z planowanym przeniesieniem miejsc pracy z Polski do Indii.

Szykują się duże zwolnienia w Krakowie. Nawet 700 osób na bruk

Jeden z największych producentów piwa na świecie planuje duże zwolnienia z Krakowa. Jak podaje portal Love Kraków, powołując się na nieoficjalne informacje, pracę ma stracić od 500 do nawet 700 osób. Niepokojące doniesienia mają pochodzić między innymi z forów pracowniczych, gdzie zatrudnieni w międzynarodowej korporacji piwowarskiej wyrażają obawy dotyczące swojej przyszłości. W Krakowie funkcjonuje centrum usług wspólnych firmy, które zapewnia grupie usługi między innymi z zakresu finansów oraz cyfryzacji. 

Jak powód zwolnień wskazano przeniesienie miejsc pracy do Indii. Niedawno koncern informował o otwarciu w Indiach nowego centrum usług biznesowych.

Love Kraków opisuje, że ponad 10 lat temu doszło do odwrotnej sytuacji. Wówczas Heineken zdecydował o likwidacji części etatów w Szkocji i przeniesieniu ich do Krakowa. Pracę straciło wówczas około 100 osób pracujących w Edynburgu oraz Livingston.

Co oznaczają zwolnienia grupowe?

Zwolnień grupowych może dokonać pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni, przeprowadza redukcję zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, a zwolnienia obejmują przynajmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Pracodawca, który decyduje się na zwolnienia grupowe, ma obowiązek: zawiadomić o zamiarze zwolnień związki zawodowe, skonsultować się z nimi w sprawie redukcji zatrudnienia oraz zawiadomić właściwy urząd pracy o przyczynach zwolnień.

RYNEK PRACY
ZWOLNIENIA GRUPOWE
PRACOWNIK