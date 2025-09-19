Nawet 700 osób na bruk w Krakowie! Niepokojące informacje dla pracowników

- W krakowskim oddziale jednego z gigantów piwowarskich planowane są zwolnienia.
- Pracę może stracić od 500 do 700 osób.
- Redukcja etatów ma związek z planowanym przeniesieniem miejsc pracy z Polski do Indii.
Szykują się duże zwolnienia w Krakowie. Nawet 700 osób na bruk
Jeden z największych producentów piwa na świecie planuje duże zwolnienia z Krakowa. Jak podaje portal Love Kraków, powołując się na nieoficjalne informacje, pracę ma stracić od 500 do nawet 700 osób. Niepokojące doniesienia mają pochodzić między innymi z forów pracowniczych, gdzie zatrudnieni w międzynarodowej korporacji piwowarskiej wyrażają obawy dotyczące swojej przyszłości. W Krakowie funkcjonuje centrum usług wspólnych firmy, które zapewnia grupie usługi między innymi z zakresu finansów oraz cyfryzacji.
Jak powód zwolnień wskazano przeniesienie miejsc pracy do Indii. Niedawno koncern informował o otwarciu w Indiach nowego centrum usług biznesowych.
Love Kraków opisuje, że ponad 10 lat temu doszło do odwrotnej sytuacji. Wówczas Heineken zdecydował o likwidacji części etatów w Szkocji i przeniesieniu ich do Krakowa. Pracę straciło wówczas około 100 osób pracujących w Edynburgu oraz Livingston.
Co oznaczają zwolnienia grupowe?
Zwolnień grupowych może dokonać pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni, przeprowadza redukcję zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, a zwolnienia obejmują przynajmniej:
- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
- 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
Pracodawca, który decyduje się na zwolnienia grupowe, ma obowiązek: zawiadomić o zamiarze zwolnień związki zawodowe, skonsultować się z nimi w sprawie redukcji zatrudnienia oraz zawiadomić właściwy urząd pracy o przyczynach zwolnień.