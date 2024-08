Nie ma pieniędzy na budowę basenu olimpijskiego. Kraków wycofuje się z inwestycji

Nie będzie basenu olimpijskiego w Krakowie. Inwestycja jest za droga

Według szacunków z 2023 r. miejskiej jednostki - Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS), realizacja całej inwestycji (budowy krytego basenu zawierający dwie niecki – 50 m i 25 m, wielofunkcyjnej hali sportowej oraz budynku dydaktyczno-internatowego) przy Zespole Szkół Łączności mogłaby kosztować około 200 milionów złotych. ZIS wnioskował do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji i w 2023 r. otrzymał informację, że rząd przeznaczy 50 mln zł na budowę basenu, jeżeli miasto będzie dysponowało wkładem własnym.

Jak poinformował w poniedziałek (12 sierpnia) magistrat, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zdecydował o wycofaniu budowy basenu olimpijskiego z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Według informacji urzędu miasta, szacunkowy koszt realizacji inwestycji przy Zespole Szkół Łączności "znacznie wykracza poza środki możliwe do wygospodarowania w ramach budżetu miasta i dofinansowania ze źródeł zewnętrznych". Wątpliwości co do inwestycji mają także mieszkańcy tamtej okolicy. Równocześnie urząd podkreślił, że decyzja władz miasta nie oznacza porzucenia planów budowy takiego obiektu, ale analizowane będą inne lokalizacje i „realne możliwości”. – Dołożymy wszelkich starań, aby w niedalekiej przyszłości zrealizować to zamierzenie inwestycyjne – przekonują władze Krakowa, które są świadome potrzeby powstania basenu o wymiarach olimpijskich (50 m długości na 25 m szerokości) i oczekiwaniach środowiska pływackiego.