Sztuczna inteligencja - coraz bardziej wszechobecna, budząca coraz większe zainteresowanie, ale i obawy. Temu, by w tę rzeczywistość spoglądać bez lęku, poświęcone mają być specjalne warsztaty dla mieszkańców z udziałem wykwalifikowanej kadry. Oto jeden z pomysłów na to, jak zagospodarować Budżet Obywatelski Miasta Krakowa. Jeden z prawie 700 pomysłów.

"Cały czas pracujemy nad tym, aby coraz więcej krakowianek i krakowian składało projekty i głosowało, a tym samym współdecydowało o swoim mieście i dzielnicy" – przekonuje Maria Klaman, zastępca prezydenta Krakowa.

W tegorocznej, jedenastej już edycji budżetu obywatelskiego na projekty zaplanowano aż 46 mln zł.

Zakończono już proces zgłaszania i opiniowania wniosków. Tych jest niemal 700. Dla porównania w równie dużym Poznaniu pojawiło się 250 projektów. To tylko dowodzi pomysłowości krakowian.

Giełda pomysłów. Chcą uczcić odtwórcę roli porucznika Borewicza

Przejrzeliśmy listę zaakceptowanych wniosków. Dominują, jak w innych miastach, pomysły związane z aranżacją miejskiej przestrzeni w duchu eko. Jest sporo inicjatyw o charakterze infrastrukturalnym, sportowym, kulturalnym. Zarysowanych z rozmachem, ale i drobnych, mających poprawić jakość życia w skali mikro, jak choćby idea budowy siłowni plenerowej na podwórku bloku przy ul. Kieleckiej 9.

Jeden z pomysłów zakłada wykonanie i umieszczenie tablicy pamiątkowej przed budynkiem przy ul. Krakowskiej 13, gdzie urodził się i spędził młodość Bronisław Cieślak - zmarły ponad trzy lata temu dziennikarz, polityk, ale przede wszystkim aktor kojarzony niezmiennie z rolą porucznika Borewicza w serialu "07 zgłoś się".

Na długiej liście jest i projekt zakładający rozbudowę "smoczej trasy", utworzonej w 2023 r. na terenie Starego Miasta. Jest też choćby organizacja kursu samoobrony dla kobiet, pod wymownym tytułem: "Kiedy NIE to za mało".

Decyzje w rękach mieszkańców. Jak i kiedy głosować?

Wielkimi krokami zbliża się czas decyzji. Krakowscy urzędnicy pracują nad organizacją punktów do głosowania, które będą zlokalizowane w każdej dzielnicy, ale pojawią się i te mobilne. Oprócz głosowania stacjonarnego możliwe będzie też oddawanie głosów przez internet. "To preferowana przez mieszkanki i mieszkańców formuła głosowania, do której również zachęcamy" - mówi Sebastian Kowalski z krakowskiego magistratu.

Samo głosowanie rozpocznie się już za miesiąc. Potrwa od 13 do 27 września.