28 milionów złotych - tyle do dyspozycji poznaniakom oddali w tym roku radni. To więcej o niemal półtora miliona niż w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Inicjatywa cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba złożonych wniosków - 253. Właśnie trwa ich opiniowanie przez miejskich urzędników. Przejrzeliśmy listę projektów, dzięki którym Poznań ma być lepszym miejscem do życia.

Można znaleźć wśród nich pomysły typowe dla budżetów obywatelskich w wielu polskich miastach, takie jak budowa wybiegów dla psów, nowych chodników czy ścieżek pieszo-rowerowych lub inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe skierowane do najmłodszych i seniorów. Są jednak i koncepcje mocno naznaczone lokalnym kolorytem.

Budżet obywatelski w Poznaniu. Jakie zgłoszono propozycje?

Któż z nas nie pamięta legendarnych występów Zenona Laskowika, Bohdana Smolenia i spółki... A że w przyszłym roku przypada 55. rocznica powstania w Poznaniu Kabaretu TEY, pojawiła się wśród propozycji właśnie inicjatywa zorganizowania cyklu imprez upamiętniających tamto wydarzenie.

Ktoś najwidoczniej pozazdrościł Wrocławiowi wszechobecnych w tym mieście figurek krasnali i zgłosił pomysł "Koziołkowego szaleństwa". Wiadomo, że rogate zwierzaki z poznańskiego ratusza to bodaj najbardziej rozpoznawalny symbol stolicy Wielkopolski. Dlaczego by nie wyprowadzić ich na ulice? - pomyśleli autorzy koncepcji rozmieszczenia w miejskiej przestrzeni miniaturowych figurek koziołków, w różnych konfiguracjach i pozycjach.

"Mural z bimbą" to z kolei pomysł stworzenia wielkoformatowego obrazu przedstawiającego pojazdy MPK na tle nowoczesnego Poznania. Miałby on pojawić się przy przystanku PST na Rondzie Kaponiera. Miejsce nie jest przypadkowe, to przecież komunikacyjne serce miasta.

Wśród oryginalnych koncepcji jest też na przykład projekt montażu tak zwanych "gaduławek", czyli ławek zachęcających do... rozmowy. Ktoś inny zapragnął powrotu do idei śniadań na świeżym powietrzu i zaproponował, by lokalne restauracje przygotowywały takie posiłki w poznańskich parkach. Najmłodszym przypadłaby zapewne do gustu budowa potrójnej wielkiej zjeżdżalni dla dzieci wzdłuż schodów-kredek nad Wartą na Chwaliszewie.

Naprawdę jest z czego wybierać i urzędnicy opiniujący listę wniosków muszą mieć od tego przybytku - wbrew porzekadłu - spory ból głowy. Ostateczna lista zatwierdzonych projektów pojawi się pod koniec września, a głosowanie mieszkańców zaplanowano na 7-28 października.