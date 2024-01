i Autor: Małopolska Policja Mężczyzna poszedł nad staw, żeby nabrać wody do wiadra. Dzień później znaleziono jego ciało.

Tragedia

Nie żyje 63-letni mężczyzna. Jego ciało znaleźli w stawie

at 7:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W stawie znajdującym się na terenie gminy Miechów odnaleziono ciało mężczyzny. Dzień wcześniej 63-latek miał iść nad staw, żeby nabrać wody do wiadra. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Miechowie prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego, że mężczyzna wpadł do stawu.