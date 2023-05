Zabójstwo w Libiążu. Nie żyje 79-letnia kobieta, policja zatrzymała jej syna

W poniedziałek, 8 maja w Libiążu odnaleziono zwłoki 79-letniej kobiety. Do jej domu chciały się dostać dwie pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ seniorka była podopieczną tej instytucji. Gdy nikt nie otwierał im drzwi, wezwały policję. Funkcjonariusze w jednym z pokoi zauważyli siedzącego na krześle syna denatki, który nie reagował na polecenia mundurowych. W pomieszczeniu znajdowały się też przedmioty przypominające broń (prawdopodobnie repliki), a także nóż, na którym były widoczne ślady zaschniętej krwi. W pokoju obok na łóżku leżała kobieta z raną głowy. Obrażenia świadczyły o tym, że seniorka nie zmarła śmiercią naturalną, lecz została zamordowana.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do szpitala, a następnie do pomieszczeń dla zatrzymanych chrzanowskiej komendy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, a zwłoki kobiety zabezpieczono do sekcji. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie przez prokuratora mieszkańcowi Libiąża zarzutu zabójstwa. W środę, 10 maja sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie więzienie. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia oraz ustalają motywy działania podejrzanego.

