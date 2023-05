Malutki chłopczyk porażony prądem, śmigłowiec zabrał go do szpitala. Koszmarny wypadek w Krakowie

Zboczeniec grasuje w Krakowie. Rozbiera się przed dziećmi w parku

W Krakowie znowu uaktywnił się zboczeniec, który nęka dzieci, obnażając się przed nimi w parku. Przed ekshibicjonistą ostrzegł w mediach społecznościowych radny Łukasz Wantuch, informując o ostatnim incydencie z udziałem mężczyzny. Doszło do niego w parku dla dzieci przy ulicy Celarowskiej. - Znowu pojawił się zboczeniec na Prądniku Czerwonym. Tym razem w parku dla dzieci przy ulicy Celarowskiej. Do grupy dzieci siedzących na ławce podszedł zboczeniec i zaczął się obnażać. To pewnie ta sama osoba, też przyjechał na rowerze. Wiem to od matki jednego z dzieci, która zadzwoniła do mnie przed chwilą. Prosiłem, aby jak najszybciej zgłosiła sprawę na Policję - napisał na FB Łukasz Wantuch. Ataki ekshibicjonisty są coraz częstsze. Dochodzi do nich co kilka tygodni, a dawniej zdarzały się co kilka miesięcy.

O sprawie wie policja, która poszukuje sprawcy okropnych czynów. Zboczeniec porusza się na rowerze, jest ubrany na czarno i zakrywa twarz czarną maską. - Niestety takich ekshibicjonistów nie brakuje. Faktycznie zgłoszenie o podobnym incydencie było już w czerwcu 2022 roku i teraz, 4 maja. Dotyczyły one ubranego na czarno mężczyzny, który dodatkowo jest w czarnej masce. Przyjeżdża on na rowerze i obnaża swoje części intymne przez dziećmi czerpiąc z tego satysfakcję. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności i jest to "seksualne wykorzystanie małoletniego". Zgodnie z prawem karze podlega ten, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Poszukujemy sprawcy - powiedział Radiu ESKA mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

