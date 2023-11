Nie żyje operator dźwigu, trzy osoby ranne. Tragedia przy budowie siedziby sądu

Najstarsze miasto w Małopolsce to wcale nie Kraków. Oto prawdziwi "nestorzy"! [GALERIA]

Na budowie nowej siedziby sądu i prokuratury w Wieliczce doszło do wypadku śmiertelnego. W poniedziałek, 6 listopada na budowie przewrócił się dźwig budowlany, a jego operator zginął na miejscu tragicznego zdarzenia. St. asp. Paweł Tomasik, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce przekazał "Super Expressowi", że w zdarzeniu ranne zostały jeszcze trzy osoby. Wszystkie należały do ekipy wykonującej prace budowlane. W momencie upadku dźwigu znajdowały się one w przeznaczonej dla pracowników pakamerze. Na szczęście życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby. Trwają też działania zmierzające do ustalenia okoliczności wypadku. Przyczyna przewrócenia się dźwigu nie jest jeszcze znana.

