Niebezpieczny wypadek w Krakowie! W wyniku zderzenia pojazd wojskowy przewrócił się na bok

W Krakowie doszło do zderzenia pojazdu wojskowego z busem na ruchliwym skrzyżowaniu.

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu i konieczność interwencji służb ratunkowych.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

W Krakowie doszło do wypadku z udziałem pojazdu wojskowego. Auto zderzyło się z busem

We wtorek, 24 marca w godzinach porannych w Krakowie doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej zderzyły się dwa pojazdy — w tym samochód wojskowy. Jak informuje RMF FM, siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z nich przewrócił się na bok.

Podczas przejazdu przez skrzyżowanie z busem zderzył się pojazd wojskowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia kilka osób wymagało pomocy medycznej. Jak jednak wynika ze wstępnych informacji, żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń. Mimo to sytuacja na drodze jest bardzo trudna.

Ruch w kierunku Zakopanego i centrum Krakowa jest zablokowany

Zablokowana została jezdnia w kierunku Zakopanego oraz jeden pas w stronę centrum Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korkami w tej części miasta. Służby apelują o omijanie rejonu skrzyżowania ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej i wybieranie alternatywnych tras.

Na miejscu cały czas trwają działania służb, które usuwają skutki wypadku i wyjaśniają jego dokładne okoliczności.

