Niedźwiedź w pobliżu ludzkich zabudowań. Mieszkańcy coraz bardziej się boją

Miód z okolicznych pasiek zwabił niedźwiedzia aż w rejon Myślenic. Obecność misia niepokoi mieszkańców gminy, którzy obawiają się bezpośredniego zetknięcia z dzikim zwierzęciem. Aktywność niedźwiedzia została potwierdzona między innymi na nagraniach wideo udostępnianych w mediach społecznościowych.

- W ostatnim czasie w naszej okolicy zaobserwowano niedźwiedzia. Prosimy o zachowanie rozwagi podczas spacerów, zwłaszcza w mniej uczęszczanych miejscach i o porach, gdy zwierzęta są najbardziej aktywne – czyli o świcie i zmierzchu - ostrzega sołectwo Jawornik.

Niedźwiedzie są w stanie pokonać nawet 10 kilometrów w ciągu jednej nocy, co tłumaczy, jak zwierzę dotarło w okolice Myślenic. - Ten niedźwiedź sukcesywnie przywędrował do nas prawdopodobnie z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tym momencie dochodzą nas takie słuchy, że w Krzyszkowicach już się znajduje. Wczorajszego wieczoru właśnie tam go widziano. W niedzielę wieczór był w różnych częściach naszej miejscowości – relacjonuje w rozmowie z RMF FM Piotr Norek, sołtys Jawornika.

Jak się zachować w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedzie w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Przypadki ataków tych zwierząt na ludzi są w naszym kraju bardzo rzadkie, jednak w razie natknięcia się na niedźwiedzia należy unikać bezpośredniego spotkania i spokojnie się oddalić na odległość co najmniej 100 metrów.

Pod żadnym pozorem nie można zwabiać go jedzeniem, czy podchodzić bliżej w celu zrobienia zdjęcia! Trzeba również pamiętać, że małe niedźwiadki zazwyczaj znajdują się pod ochroną dorosłej samicy, która może stać się agresywna, gdy poczuje, że jej potomstwo jest zagrożone.