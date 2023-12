Droga przez mękę do szkoły. Wczesne pobudki, kilometry "na piechotę"

Opowieści naszych rodziców o tym, jak to dawno temu w niemal ekstremalnych warunkach pokonywali wiele kilometrów w drodze do szkoły, stały się już tematem internetowych memów. Okazuje się, że rzeczywistość dzisiejszych uczniów nie jest lepsza. Zimy może nie są już tak srogie jak kiedyś, ale problemy z komunikacją i dotarciem do szkoły pozostały. Szczególnie dla uczniów z mniejszych miejscowości, choć wydawać by się mogło, że różnice między miastem a wsią stale się zacierają.

Współcześni uczniowie łatwo nie mają. Za nimi pandemia COVID-19 i wiele miesięcy nauki zdalnej, torpedującej funkcjonowanie szkół. Współczesnym problemem są też plany lekcji, często przeładowane, m.in. z powodu braku nauczycieli. A przecież nie brakuje uczniów, którzy doskonalą swoje umiejętności również po szkole, w ramach innych zajęć. A co z drogą do szkoły? Tutaj też łatwo nie ma, szczególnie, jeśli jest się uczniem mieszkającym na wsi. Nie każdy rodzic jest w stanie zawieźć swoje dziecko do szkoły. Samochód ma większość z rodziców, ale często godziny rozpoczęcia pracy u dorosłych nie zgrywają się z rozpoczęciem lekcji u dzieci. Co to oznacza dla dzieci? Czasami stanie na przystanku, kiedy autobus spóźnia się z powodu mrozu, śliskich dróg lub śnieżnych zasp. - W 3 klasie miałam praktycznie codziennie na 7 - pisze na platformie X jeden z uczniów. - Nie mówię już o tym, że mieszkam na wsi i do szkoły chodzę 40 minut pieszo. Budzik 5:30 - dodaje. Podobnych wpisów jest więcej. Jak widać, uczniowie z małych miejscowości łatwo nie mają i zapewne chcieliby móc narzekać jedynie na kilka minut czekania na miejski autobus lub tramwaj.

W 3 klasie miałam praktycznie codziennie na 7 XDDDDNie mówię już o tym, że mieszkam na wsi i do szkoły chodzę 40 minut pieszo. Budzik 5:30 😍— Dynamitye (@Dynamityes) September 4, 2023

Mieszkam na wsi koło Krakowa, mój dylemat jest taki:- Autobusem do Krakowa jadę 40 minut bez korków(tylko na Bronowice, skraj miasta)- ten autobus ma taki sam rozkład jazdy jak w 1995- w godzinach porannych jadąc na 8 do szkoły był tłok/zaduch w busie że człowiek mdlał— Wojtek Żak (@zak_wojtek) November 19, 2023

