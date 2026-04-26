Niezwykły gość przyłapany nad Morskim Okiem. Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie z Tatr

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-04-26 15:52

W Tatrach udało się zarejestrować niezwykłe zachowanie bobra nad Morskim Okiem. Dla badaczy przyrody jest to gigantyczna sensacja, ponieważ od dawna monitorują oni obecność tego gatunku w górach. Zwierzę przyłapano, gdy relaksowało się obok kaczek na topniejącym lodzie.

Przyrodnicza sensacja w Tatrach! To pierwsze takie nagranie zwierzęcia

Autor: Małgorzata Gajecka, Tatrzański Park Narodowy/ CC BY-SA 3.0

Nagranie bobra w Tatrach. Zwierzę odpoczywało nad Morskim Okiem

- Kamera po raz pierwszy uchwyciła bobra relaksującego się na lodowej krze w towarzystwie kaczek, co stanowi ogromne wydarzenie dla badaczy przyrody.

- Film udostępniony przez Tatrzański Park Narodowy jest dowodem na obecność tego ssaka, którego widywano w tych rejonach niezwykle rzadko.

- Pojawienie się tych zwierząt w tak wysokich partiach Tatr to kolejny dowód na postępującą od lat ekspansję tego gatunku w Polsce.

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego zamieścili w internecie wyjątkowy materiał wideo, który natychmiast zyskał ogromną popularność. Na udostępnionych kadrach można zaobserwować bobra relaksującego się na lodowej krze w otoczeniu stada kaczek krzyżówek. Jest to absolutnie pierwszy tak dokładny dowód występowania tego ssaka w rejonie Morskiego Oka, czyli jednego z najsłynniejszych i najwyżej usytuowanych tatrzańskich jezior.

„Bóbr z Morskiego Oka przyłapany na chillowaniu z krzyżówkami! W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne, wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie, jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych. Naturalnym czasem aktywności tych zwierząt jest noc – przestrzegając nocnego zakazu poruszania się po szlakach TPN, dbacie między innymi o nasze bobry”

Pojawienie się tego wodnego ssaka w okolicach popularnego jeziora stanowi ogromne wydarzenie przyrodnicze, nieustannie fascynujące ekspertów oraz tatrzańskich turystów. Przed 2021 rokiem gatunek ten w ogóle nie zapuszczał się w tak wysokie partie polskich gór. Pierwszy zaobserwowany wtedy osobnik zyskał przydomek „pioniera”, a specjaliści przypuszczali, że dotarł on w rejon akwenu poprzez koryto Rybiego Potoku. Życie zwierzęcia miało jednak tragiczny koniec, bóbr zginął w 2022 roku w wyniku upadku ze Szpiglasowej Przełęczy.

TATRY
BÓBR
MORSKIE OKO