Noc Księgarń 2024. Kraków. Co będzie się działo w mieście?

W piątek, 4 października w całej Polsce rozpocznie się Noc Księgarń 2024. W ramach akcji w 180 księgarniach odbędzie się 200 różnych wydarzeń, z czego część w 22 lokalizacjach w Krakowie. Jaki jest program Nocy Księgarń 2024 w Krakowie? Noc księgarń to przede wszystkim spotkania nie tylko z księgarzami i księgarkami, ale również z pisarzami, pisarkami, tłumaczkami i tłumaczami. Sprawdźcie program Nocy Księgarń 2024 w Krakowie.

Księgarnia De Revolutionibus Books organizuje spotkanie wokół książki „Wylot” Olesi Ivchenko w prowadzeniu Marka Olszewskiego. Księgarnia Polanglo zaprasza na Noc Księgarń z Michałem Stonawskim. Z Alicją Zioło, autorką książki „Krakowianki. Twarze polskiej herstorii” będzie można porozmawiać w księgarni działającej w Żydowskim Muzeum Galicja.

Księgarnia Karakter zaprasza na wspólne czytanie tekstów Adrienne Rich − amerykańskiej poetki i aktywistki, której książki w ostatnich miesiącach zyskują w Polsce na popularności. Antykwariat Abecadło przygotował premierę „Ważne, niepoważne” – zbioru 14 wierszy autorstwa Mateusza Skrzybalskiego z ilustracjami Pawła. Wydanie nr 1 (selfpublishing) powstało w limitowanej edycji 200 własnoręcznie numerowanych przez twórcę egzemplarzy.

Noc Księgarń to także spacery, warsztaty i nieoczywiste formy promocji księgarń i czytelnictwa. Urszula Honek poprowadzi spacer literacki – start przy Głównej Księgarni Naukowej przy ul. Podwale. Czytelnicy przejdą się szlakiem przyjaźni Stanisława Czycza i Andrzeja Bursy. Śladów tej relacji będą szukać m. in. w Domu Literatów, w Krzysztoforach, Piwnicy Pod Baranami. Księgarnia Muzyczna PWM zaprasza do wspólnego stworzenia utworu muzycznego – warsztaty poprowadzi Marta Mołodyńska-Wheeler – pianistka, kameralistka i kompozytorka. Spółdzielnia Ogniwo organizuje domówkę. Na krótkometrażowy spektakl muzyczny „Motus”, inspirowany tekstem „Biegunów”, zaprasza podróżnicza księgarnia Bonobo, a Tajfuny (ul. Augustiańska) przygotowały Noc PowerPointa – dla twórcy najlepszej prezentacji, oczywiście książkowo-literackiej, przygotowano voucher do wykorzystania w księgarni.

Cafe Nowa Księgarnia zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych – przygotowane z myślą o dzieciach w wieku 8–10 lat oraz na wieczorny spacer po Hucie (dla dzieci 6+). W Książkotece przy ul. Rajskiej z czytelnikami i czytelniczkami spotka się Barbara Gawryluk, która opowie o książce „Janek, pseudonim »Żegota«”. Główna Księgarnia Naukowa organizuje spotkanie z Michałem Figurą, autorem przygotowanej wspólnie z Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi powieści graficznej „Wilki: historie prawdziwe”, a w Fanomiksie przy ul. Batorego będzie gościć Natalia Noszczyńska, ilustratorka komiksu „Słowiańskie mity i opowieści w komiksie”.

Księgarnia IPN Kraków zaprasza dzieci w wieku 4–7 lat do udziału w warsztatach „Jeszcze Polska nie zginęła” o symbolu Polski Walczącej oraz „Dostarczyć do rąk adresata. Powstańcza Poczta” o najmłodszych listonoszach Powstania Warszawskiego. Atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie także w Księgarni Franciszkańskiej.

Antykwariat Ministerstwo Starych Książek uczestniczkom i uczestnikom Nocy Księgarń zaproponuje rozsmakowanie w literaturze − dosłownie, bo we współpracy z Mateuszem Staszewskim, kucharzem z Lea Bistro, przygotuje poczęstunek inspirowany literaturą. Poczęstunek będzie okraszony komentarzem dotyczącym dzieła literackiego, do którego danie lub przekąska nawiązuje. To niejedyna smakowita atrakcja tegorocznej krakowskiej odsłony Nocy Księgarń. Księgarnia Italicus zaprasza na rozmowę o kuchni włoskiej – z gościem, którego tożsamość będzie niespodzianką.

W tegorocznej edycji Nocy Księgarń nie mogło zabraknąć nawiązań do literackiego patrona 2024 roku – Czesława Miłosza. W Compare Bookstore na Rynku Głównym wiersze noblisty będą interpretować aktorzy teatralni Kamila Klimczak i Juliusz Chrząstowski z towarzyszącym im na trąbce Zbyszkiem Szwajdychem. W drugiej części wieczoru do czytania zaproszona jest także publiczność. Do wspólnego czytania poezji Miłosza zaprasza także Księgarnia Pod Globusem.

