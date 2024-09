To jedyna taka msza w roku. Do kościoła można przyjść ze zwierzętami

Nowa atrakcja w Krakowie. Zoo otworzyło całoroczną ptaszarnię

W tym roku krakowskie zoo obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia. Placówka cały czas się zmienia i rozwija. Najnowszą atrakcją jest całoroczna ptaszarnia, która zapewnia zwierzętom najlepsze możliwe warunki do życia, a zwiedzającym daje możliwość podziwiania ptaków bez względu na porę roku.

Oddana do użytku ptaszarnia została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić jej mieszkańcom komfort oraz jak najbardziej optymalne warunki. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 460 m² przy kubaturze 1430 m³, a woliery i pomieszczenia wewnętrzne mają wysokość 5 m. Wszystkie wyposażone są w przeszklenia, umożliwiające zwiedzającym obserwację ptaków również w okresie zimowym, a także kamery, dzięki którym można na bieżąco monitorować ich zachowanie.

Dzisiejszy jubileusz połączony z otwarciem ptaszarni to piękne podsumowanie dotychczasowej historii krakowskiego zoo. Gdy Ogród został założony w 1929 roku, zamieszkiwali go głównie przedstawiciele fauny krajowej, dziś krakowianie i krakowianki mogą obserwować w nim najróżniejsze zwierzęta, w tym wiele egzotycznych. Co ważne, krakowskie zoo cały czas się rozwija, aby zapewnić swoim podopiecznym doskonałe warunki do życia. Dziś cieszymy się z nowoczesnej ptaszarni, jednocześnie trwa budowa obiektu dla szympansów i makaków japońskich, którego otwarcie zaplanowano na kolejny rok – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Mazur.

Dla zapewnienia właściwej wilgotności w ptaszarni zamontowano zraszacze. Temperatura w każdym pomieszczeniu może być regulowana do optimum właściwego dla utrzymywanych w nim gatunków. Oświetlenie w pomieszczeniach wewnętrznych pozwala natomiast na zmianę natężenia światła, imitując jego dobowy cykl.

W części dla obsługi znalazły się kuchnia, pokoje służące do magazynowania karmy przeznaczonej do bieżącego spożycia, a także pomieszczenie, gdzie będzie można sztucznie prowadzić wylęg i odchów piskląt. Pracujący w ptaszarni pielęgniarze będą mieli do dyspozycji szatnię wyposażoną w toalety i prysznice.

W budynku ulokowano również kotłownię wraz z magazynem oleju opałowego, pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania sprzętu niezbędnego do utrzymania całego obiektu oraz pomieszczenia techniczne i pomieszczenia wentylatorowni.

