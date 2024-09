i Autor: Małopolska Policja

Utknął w rowie melioracyjnym

Młody mężczyzna wpadł do rowu i utkwił w błocie. Spędził w pułapce kilka godzin, był skrajnie wychłodzony

W Brzeszczach młody mężczyzna uległ niecodziennemu wypadkowi. 32-latek utknął w rowie z błotem, które powstało w wyniku powodzi. Zauważyli go dopiero policjanci patrolujący okolicę. Mężczyznę z dużym trudem udało się wyciągnąć z grzęzawiska, w którym spędził on kilka godzin. Ze względu na wychłodzenie organizmu 32-latek trafił do szpitala.