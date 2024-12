Nowe atrakcje turystyczne w Małopolsce. "To tereny piękne i ciekawe"

W województwie małopolskim powstały cztery nowe rezerwaty przyrody. Znajdują się one w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, w Beskidzie Niskim. Nowe rezerwaty wypełniają lukę w obszarach o najwyższym reżimie ochronnym między bogatym w rezerwaty Beskidem Sądeckim, a znajdującym się na granicy województwa Magurskim Parkiem Narodowym. Tym samym lista rezerwatów przyrody w Małopolsce obejmuje obecnie 90 pozycji.

- Małopolska ze względu na swoje położenie i warunki geograficzne jest bardzo bogata w tereny zielone. Mamy świadomość, że w dzisiejszym świecie, który szybko się urbanizuje, właśnie obszary leśne, obszary zielone wymagają szczególnej opieki. Cztery nowe rezerwaty przyrody obejmuję tereny w dużej mierze nienaruszone większą działalnością człowieka. To tereny piękne i ciekawe. Dziękuję za podjęcie działań, aby objąć je tą szczególną formą ochrony, gwarantując tym samym, że będą one dziedzictwem cieszącym kolejne pokolenia mieszkańców naszego województwa i turystów – mówi Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski.

Lista nowych rezerwatów przyrody w Małopolsce:

Cisy w Wyskitnej

Rezerwat przyrody Cisy w Wyskitnej obejmuje powierzchnię 5,22 ha i znajduje się w granicach gminy Grybów. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych populacji cisa pospolitego w paśmie Maślanej Góry w Beskidzie Niskim. Propozycja utworzenia tego rezerwatu pojawiła się już 10 lat temu. Teren ten był w przeszłości lasem prywatnym, który został wykupiony przez Lasy Państwowe w ramach realizacji projektu ochrony cisa. Według przeprowadzonych wówczas badań w rezerwacie stwierdzono ok. 1250 dorosłych osobników cisa pospolitego – drzewa objętego ochroną gatunkową. Według obecnej wiedzy jest to jedno z największych skupisk cisa pospolitego w Polsce.

Góra Chełm

Rezerwat przyrody Jaworzyna na Chełmie zajmuje obszar o powierzchni 36,36 ha na terenie gminy Ropa. Rezerwat tworzy się dla zachowania ze względów przyrodniczych i naukowych zespołu jaworzyny ze stanowiskami języcznika zwyczajnego wraz z odsłonięciami skalnymi i rumowiskami na Górze Chełm w Beskidzie Niskim. Wyznaczenie na tym obszarze rezerwatu zostało zaproponowane przez Nadleśnictwo Łosie. W rezerwacie występują duże płaty zespołu jaworzyny z języcznikiem, która jest priorytetowym siedliskiem Natura 2000. Zbiorowisku temu towarzyszy pokaźna populacja języcznika zwyczajnego – paproci objętej ścisłą ochroną gatunkową.

Kozie Żebro i Markowiec-Gródek

Rezerwaty przyrody Kozie Żebro i Markowiec-Gródek położone są na terenie gminy Uście Gorlickie i zajmują powierzchnię odpowiednio 105,51 ha i 71,87 ha. W obu rezerwatach celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych ekosystemów leśnych o charakterze zbliżonym do naturalnego wraz z zespołem reliktowych gatunków organizmów. Wniosek o powołanie rezerwatów został pierwotnie złożony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a później ich powstanie włączono do inicjatywy 100 rezerwatów przyrody na 100-lecie Lasów Państwowych. W rezerwatach występuje zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej, która w miejscach niedostępnych – na grzbietach, stromych stokach, rumowiskach skalnych i w dolinach cieków – ma charakter zbliżony do naturalnego. Na tych terenach zidentyfikowano kilkadziesiąt gatunków grzybów, porostów i chrząszczy, spośród których kilkanaście uznawanych jest za tzw. relikty puszczańskie. Wśród nich wymienić można: chrząszcze wynurta i zęboszyjkę ognistą, porosty koralóweczkę śluzowatą i złociszka jaskrawego oraz grzyby świecznicę rozgałęzioną i korzaka różnokształtnego.

Wigilia na pl. Inwalidów w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Małopolska gwara. Mówią tak w twoim regionie? Pytanie 1 z 10 1. Charakterystyczną odmianą polszczyzny używaną zwłaszcza w Krakowie i w okolicach jest gwara: krakowska małopolska krakusów Następne pytanie

Święta Bożego Narodzenia. Ceny u Ewy Wachowicz