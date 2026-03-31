Nowe kierunki z krakowskiego lotniska. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły start rejsów na południe Europy

Nowe trasy PLL LOT z Krakowa. Pasażerowie polecą do Madrytu, Rzymu i Barcelony

Ostatni poniedziałek marca przyniósł oficjalne otwarcie kolejnych tras narodowego przewoźnika z portu w Balicach. Odtąd turyści i klienci biznesowi zyskali bezpośredni dostęp do kluczowych ośrodków miejskich w Hiszpanii oraz Włoszech. Dyrektor Biura Sprzedaży Agencyjnej spółki, Marta Wiśniewska, poinformowała podczas uroczystej inauguracji, że głównym założeniem projektu jest zagwarantowanie wygodnego transportu do niezwykle ważnych na mapie Europy centrów kulturowych i gospodarczych.

- Nasza obecność w regionach bardzo się umacnia, a Kraków zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju siatki połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT – zaznaczyła przedstawicielka przewoźnika.

Przedstawicielka firmy dodała, że w trwającym obecnie sezonie letnim siatka z małopolskiego lotniska urosła do jedenastu kierunków, co stanowi wyraźny skok względem ubiegłych lat. Ogłoszone właśnie rejsy zyskały status regularnych, więc podróżni będą mogli planować wyjazdy niezależnie od panującej na zewnątrz pory roku. Z połączenia w kierunku Rzymu skorzystamy do pięciu razy w tygodniu latem i do czterech w miesiącach zimowych. W stronę Barcelony zaplanowano cztery starty tygodniowo przez całe dwanaście miesięcy, natomiast samoloty do Madrytu będą obsługiwać pasażerów z częstotliwością do sześciu wylotów na tydzień.

Rozwój Kraków Airport. Prezes Łukasz Strutyński chwali współpracę z przewoźnikiem

Szef krakowskiego lotniska nie ukrywał satysfakcji z tempa, w jakim postępuje kooperacja z polskimi liniami. Łukasz Strutyński wskazał na wyjątkowo dynamiczny proces wzmacniania pozycji przewoźnika w regionie, przekazując najnowsze dane statystyczne.

- PLL LOT w ostatnich latach bardzo intensywnie zwiększa swoją obecność w Krakowie, co przełożyło się na 44 proc. wzrost oferowanych miejsc rok do roku – poinformował Strutyński.

Taki wynik pozwolił Polskim Liniom Lotniczym LOT wskoczyć na trzecią lokatę w zestawieniu najpopularniejszych operatorów działających na terenie krakowskiego obiektu, biorąc pod uwagę ogólną liczbę obsłużonych klientów i realizowanych operacji startów oraz lądowań.

- To wielka radość, że nasz narodowy przewoźnik rozwija się na lotnisku Kraków Airport i w sposób konkretny realizuje swoje deklaracje – dodał prezes

Dyrektor portu w Balicach zaznaczył, że ścisła współpraca przyniesie wymierne korzyści całej lokalnej społeczności. Eksperci przewidują, że świeżo otwarte kanały transportowe nie tylko podbiją statystyki odpraw, ale też mocno napędzą branżę turystyczną i małopolską gospodarkę. Sam obiekt utrzymuje status drugiego najchętniej wybieranego lotniska w kraju oraz największego portu regionalnego, a zeszłoroczny wynik zamknął się w rekordowej liczbie ponad 13,2 miliona obsłużonych osób. Wraz ze startem wiosenno-letniego rozkładu pasażerowie zyskali dostęp do 173 tras do 39 państw, nad którymi czuwa łącznie trzydzieści różnych przedsiębiorstw lotniczych.

QUIZ. Stolice znanych państw, ale... w przeszłości! Pytania o Kraków się nie spodziewaj Pytanie 1 z 13 Ale zacznijmy od Polski. Poza Warszawą w historii naszego kraju funkcję stolicy pełniło sześć miast. Wskaż, które: Gniezno, Kraków, Płock, Poznań, Lublin, Łódź Gniezno, Kraków, Poznań, Toruń, Lublin, Łódź Gniezno, Kraków, Płock, Poznań, Lublin, Wrocław Następne pytanie