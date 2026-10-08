Nowe perły przyrody blisko Krakowa. Nie wolno tam zbierać grzybów!

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-10-08 8:38

Województwo małopolskie zyskało właśnie dwa nowe obszary chronione, idealne na weekendowe wypady. Mowa o urokliwej „Dolinie Sztoły” i fascynującej „Januszkowej Górze” w Nadleśnictwie Olkusz. Miejsca te są już otwarte dla turystów, ale trzeba liczyć się z surowymi regułami – zapomnijcie o grzybobraniu czy spacerach z czworonogiem.

Nowe obszary chronione w Małopolsce. Powstały dwa rezerwaty

W Nadleśnictwie Olkusz, położonym na zachodzie województwa małopolskiego, powołano do życia dwa nowe rezerwaty przyrody – mowa tu o „Dolinie Sztoły” i „Januszkowej Górze”. To zwieńczenie długich starań, w które zaangażowały się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Klub Przyrodników i olkuscy leśnicy. Według rzeczniczki Nadleśnictwa Olkusz, Marii Gronicz, która wypowiedziała się dla PAP, utworzenie tych stref to niezwykle ważny etap w chronieniu najcenniejszych przyrodniczo terenów Małopolski.

Rezerwat „Dolina Sztoły” chroni bezcenne ekosystemy wodne na powierzchni niemal 20 hektarów, obejmując gminy Bukowno i Olkusz. Głównym celem powołania tej strefy było ocalenie doliny rzeki Sztoły oraz rzadko spotykanego źródła krasowego, które razem tworzą środowisko o wybitnej różnorodności biologicznej.

Drugi nowo otwarty obszar to „Januszkowa Góra” (gmina Olkusz, obręb Podlesie). Ten rezerwat chroni lasy na wapiennym wzniesieniu o wysokości 449 m n.p.m. Na terenie niemal 20 hektarów można podziwiać imponujące ostańce skalne i jaskinie, charakterystyczne dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także unikatowe gatunki mszaków i rzadkich roślin.

Surowe zakazy w nowych rezerwatach. O czym pamiętać?

Nowe perełki przyrodnicze można już eksplorować, ale spacerowicze muszą trzymać się bardzo surowych zasad ochrony środowiska. Wędrówki są dozwolone jedynie w obrębie wyznaczonych tras. Leśnicy proszą odwiedzających o rozwagę i przestrzeganie obowiązującego prawa.

W „Dolinie Sztoły” i na „Januszkowej Górze” obowiązuje całkowity zakaz zbierania grzybów, niszczenia flory oraz wprowadzania psów. Nieprzestrzeganie tych regulacji wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu od straży leśnej. Łącznie w Nadleśnictwie Olkusz działa już sześć takich obszarów – poza nowymi rezerwatami są to także Smoleń, Pazurek, Rusie Góry i Stołowa Góra im. R. Malika.

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