Nowy kandydat na prezydenta Krakowa. "Bardzo cenię dorobek Jacka Majchrowskiego"

Andrzej Kulig kandydatem na prezydenta Krakowa. "Bardzo cenię dorobek Jacka Majchrowskiego"

Wiceprezydent Andrzej Kulig dołączył do grona kandydatów do urzędu prezydenta Krakowa. To właśnie jego poparł ustępujący prezydent Jacek Majchrowski, gdy ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję. W nagraniu umieszczonym na Facebooku Andrzej Kulig powiedział, że "bardzo ceni dorobek Jacka Majchrowskiego", ale miasto potrzebuje "bardziej dynamicznego i stanowczego" zarządzania.

W wyścigu o prezydenturę Krakowa Andrzej Kulig zmierzy się między innymi z prof. Stanisławem Mazurem i Aleksandrem Miszalskim. Obecnie faworytem sondaży jest Łukasz Gibała, który oficjalnie nie przystąpił jeszcze do stawki kandydatów. Swojego kandydata nie ogłosiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość.

- Nowe czasy wymagają zmian w zarządzaniu, które powinno być bardziej dynamiczne i stanowcze. Wymagają także tego, by rozmawiać z mieszkańcami po partnersku, żeby każdy czuł się doceniony, zrozumiany, wysłuchany. Kraków jest miastem nas wszystkich - krakowian. Żyję w Krakowie od 60 lat, mieszkali tu moi rodzice, moi dziadkowie, bezsprzecznie jestem z Krakowem związany i kocham to miasto. Zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta, ponieważ wierzę, że wspólnie dokonamy tej zmiany. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a szczególnie dziękuję mojej kochanej żonie i cudownym córkom za to, że zawsze stoją przy mnie i okazują wsparcie - napisał na Facebooku Andrzej Kulig.

