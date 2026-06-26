Nowy rok szkolny 2026/2027 przyniesie rewolucję. Oto najważniejsze zmiany dla uczniów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-06-26 13:35

Kończący się rok szkolny 2025/2026 jest dla części uczniów ostatnim, w którym nauka odbywa się według dotychczasowej podstawy programowej. Od 1 września 2026 r. w przedszkolach oraz wybranych klasach szkół podstawowych zaczną obowiązywać nowe zasady nauczania, stawiające m.in. na praktyczne umiejętności, mniej nauki pamięciowej i większą higienę cyfrową.

Kończący się rok szkolny 2025/2026 jest dla części uczniów ostatnim, w którym nauka odbywa się według dotychczasowej podstawy programowej. Od 1 września 2026 r. w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa „Reforma26. Kompas Jutra”. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada większy nacisk na praktyczne umiejętności, kompetencje przyszłości oraz ograniczenie czasu spędzanego przez najmłodszych przed ekranami.

Czytaj też: "Każdy powinien być doceniony za ciężką pracę". W Szczebrzeszynie za czerwony pasek dają darmowe lody

Nowy rok szkolny 2026/2027 przyniesie rewolucję. Oto najważniejsze zmiany dla uczniów

Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo. W kolejnych latach obejmie następne roczniki oraz szkoły ponadpodstawowe. Według MEN zmiany mają lepiej przygotować uczniów do wyzwań współczesnego świata, w którym – jak wskazuje resort – wiele obecnych dzieci będzie w przyszłości wykonywać zawody, które dziś jeszcze nie istnieją

Nauczycielka rozmawia z uczniami podczas lekcji w klasie, prezentując nowe podejście do nauczania. Ta grafika odzwierciedla zmiany w roku szkolnym 2026/2027, o których możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10
W Szczebrzeszynie zamiast w Pszczynie - dzieci dostały lodowy prezent
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZKOŁA
POLSKA SZKOŁA