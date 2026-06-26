Kończący się rok szkolny 2025/2026 jest dla części uczniów ostatnim, w którym nauka odbywa się według dotychczasowej podstawy programowej. Od 1 września 2026 r. w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa „Reforma26. Kompas Jutra”. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada większy nacisk na praktyczne umiejętności, kompetencje przyszłości oraz ograniczenie czasu spędzanego przez najmłodszych przed ekranami.

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Nowy rok szkolny 2026/2027 przyniesie rewolucję. Oto najważniejsze zmiany dla uczniów

Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo. W kolejnych latach obejmie następne roczniki oraz szkoły ponadpodstawowe. Według MEN zmiany mają lepiej przygotować uczniów do wyzwań współczesnego świata, w którym – jak wskazuje resort – wiele obecnych dzieci będzie w przyszłości wykonywać zawody, które dziś jeszcze nie istnieją

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