Nowy Sącz. Chciał wysadzić byłą szkołę. Akt oskarżenia dla 20-latka

Nowy Sącz. 20-latek chciał podłożyć ładunek wybuchowy w szkole

Według informacji prokuratury, oskarżony Tomasz S. od 2022 roku kupował produkty do wyrobu materiałów wybuchowych. - 20-latek interesował się bronią i pirotechniką, dowiadywał się, jak stworzyć materiały wybuchowe - poinformowała prok. Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Co więcej, młody mężczyzna w Internecie rozmawiał z innymi osobami na temat zamachów, wybuchów, trucizn i postrzeleń w miejscach publicznych. Wszystko po to, aby podłożyć ładunek wybuchowy w szkole, w której wcześniej się uczył.

Podczas śledztwa służby zabezpieczyły produkty do wyrobu materiałów wybuchowych i narzędzia do ich produkcji. Tomasz S. usłyszał zarzut przygotowania do dokonania eksplozji materiałów wybuchowych, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Ponadto zarzucono mu posiadanie narkotyków. 20-latek został już tymczasowo aresztowany. Tomaszowi S. grozi do 3 lat więzienia.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu / Radio RDN