Francuz zrobił to na płycie lotniska. Dostał zakaz wstępu do samolotu

Kraków. Francuz palił papierosa na płycie lotniska. Dostał zakaz wstępu do samolotu

Przywiązanie do nałogu przesłoniło mu zdolność racjonalnego myślenia. 38-letni Francuz utrudniał pracę portu lotniczego w Krakowie-Balicach... paląc papierosa na płycie lotniska. O incydencie ochrona powiadomiła straż graniczną, gdy mężczyzna nie stosował się do jej poleceń. Mundurowi nałożyli na krnąbrnego cudzoziemca mandat w wysokości 500 złotych, ale dodatkowo spotkała go jeszcze gorsza kara. Kapitan samolotu odmówił mu wstępu na pokład, w związku z czym przepadł mu lot do Paryża.

- Do incydentu doszło w niedzielę 14 lipca. Dyżurny Placówki SG w Krakowie-Balicach otrzymał zgłoszenie od pracownika Służby Ochrony Lotniska z prośbą o interwencję. Na płycie postojowej lotniska znajdowała się osoba, która nie stosuje się do poleceń SOL. Funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych natychmiast udali się na płytę krakowskiego lotniska. Tam jeden z pasażerów palił papierosa. Na 38-letniego Francuza nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego w wysokości 500 PLN, w związku z naruszeniem zapisów Ustawy Prawo Lotnicze. Jego naganne zachowanie wpłynęło na decyzję kapitana o niewpuszczeniu go na pokład samolotu, odlatującego do Paryża - relacjonuje straż graniczna.

