Znowu problem z lotem Ryanaira. Kilkanaście godzin opóźnienia

Ryanair nie ma ostatnio dobrej serii na trasie Rodos-Kraków. Niedawno znany muzyk Zbigniew Preisner opisał swoje perypetie związane z opóźnionym samolotem, który ostatecznie zamiast w pod Wawelem wylądował w... Katowicach. Na nieprzyjemne przeżycia związane z lotem Ryanairem skarżyli się też rozmówcy "Gazety Wyborczej". Teraz sytuacja się powtórzyła, a pasażerowie dotarli z Rodos do Krakowa z prawie 19-godzinnym opóźnieniem.

Losy feralnego lotu znowu opisał Zbigniew Preisner. Na pokładzie samolotu znajdowali się bowiem członkowie jego rodziny i znajomi, a on sam nauczony doświadczeniem postanowił śledzić trasę lotu. Znany muzyk aż nie mógł uwierzyć w to, co widzi! Mocno opóźniony samolot nie mógł już wylecieć z Rodos, ponieważ załoga przekroczyła dopuszczalny czas pracy. Z tego powodu trzeba było cofnąć maszynę z pasa startowego. Poniżej dalsza część artykułu.

Dzięki reakcji Zbigniewa Preisnera, jego znajomi mogli poczekać na wylot z Grecji w hotelu. Z relacji muzyka wynika jednak, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Artysta chce reakcji Unii Europejskiej w związku z działalnością Ryanaira i zachęca klientów tych linii do domagania się odszkodowań.

- Dwa tygodnie temu opisałem mój lot z Rodos do Krakowa, który skończył się w Katowicach. To, co się wydarzyło wczoraj na tej samej trasie przechodzi ludzkie pojęcie. Samolot, który miał wylądować w Krakowie wczoraj o 23:40 wylądował dzisiaj o po 18:30! W skrócie: ok. 1 w nocy czasu greckiego już 3,5 godziny opóźniony samolot czeka na pasie gotowy do startu, po jakichś 40 minutach samolot został cofnięty i pasażerowie zostali poinformowani, że załoga przekroczyła limit czasu pracy. Pasażerowie mieli odebrać bagaże i czekać na dalsze informacje. W tym samolocie była moja rodzina i ich znajomi, więc nauczony doświadczeniem śledziłem ten lot. Ok. 2 w nocy greckiego czasu zadzwoniłem do mojego przyjaciela z prośbą o pomoc, która okazała się zbawienna. Thank you very much to Marieta and Fanis Vakianis for the shelter in their hotel Blue Bay Lambranda. Your help was priceless. Thank you one more time! Niestety inni pasażerowie nie mieli tyle szczęścia. Z tego co wiem, Ryanair zorganizował hotele dla ok. 50 osób, głównie rodzin z dziećmi. Reszta koczowała na lotnisku do odlotu, który został zaplanowany na 16:15 greckiego czasu. Wiadomość od Ryanair o 6:39 czasu greckiego: “Przepraszamy za opoznienie w nocy lotu FR7041. Nowy czas wylotu to 16:15 czasu lokalnego w dniu 13/07/2024. Nasze zespoly operacyjne pracuja nad zorganizowaniem pokoi hotelowych i transportu, o czym poinformujemy, gdy tylko zostana one potwierdzone. Jesli nie chcesz czekac, zorganizuj wlasny transport i pokoj oraz przeslij potwierdzenie wydatkow a my pokryjemy uzasadnione poniesione koszty.” Bardzo współczuję wszystkim pasażerom tego nielotu. Występujcie o odszkodowanie. Jak nie będzie Państwo reagować, to następni pasażerowie będą przeżywać podobne koszmary. Osobiście uważam, że czas najwyższy, aby UE zajęła się praktykami Ryanaira. Czas skończyć z tym barbarzyństwem! - napisał na Facebooku Zbigniew Preisner.

